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Süper Lig’de en fazla Ümit Öztürk ve Arda Kardeşler düdük çaldı

27.12.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 10’ar maça atanan Ümit Öztürk ve Arda Kardeşler en fazla düdük çalan hakemler oldu. 18 kez VAR odasına giren Mustafa Öğretmenoğlu da bu alanda zirvede yer aldı.

Trendyol Süper Lig’in ilk yarısı geçtiğimiz gün oynanan 18. hafta müsabakalarıyla tamamlandı. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan fiziki saldırı nedeniyle liglerin 1 hafta ertelenmesinden dolayı, takımlar 17 müsabaka oynadı. Bu süreçte hakemler de yoğun mesai yaptı.

EN FAZLA DÜDÜK ÇALAN ÜMİT ÖZTÜRK VE ARDA KARDEŞLER

Ligin ilk yarısında en çok düdük çalan hakemler Ümit Öztürk ve Arda Kardeşler oldu. Kardeşler ve Öztürk, 10 maçta hakem olarak sahada yer aldı. Bu iki ismi 9’ar defa ile Bahattin Şimşek ile Ali Şansalan izledi. Abdulkadir Bitigen, Kadir Sağlam, Tugay Kaan Numanoğlu, Halil Umut Meler, Murat Erdoğan, Turgut Doman ve Zorbay Küçük de 8’er kez görev aldı.

VAR ODASINA EN ÇOK MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU GİRDİ

Süper Lig’in ilk devresinde Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak VAR odasına en fazla giren isim Mustafa Öğretmenoğlu’ydu. Öğretmenoğlu, MHK tarafından 16 müsabakaya VAR ve 12 maça da AVAR olarak atandı. Toplamda 28 kez VAR odasında bulunan tecrübeli hakemi, 15 VAR, 11 kez de AVAR olmak üzere 26 defa ile Serkan Tokat takip etti.

EN ÇOK SARI ÜMİT ÖZTÜRK’TEN

MHK, 18 haftada oynanan 170 maçta 25 hakemi Süper Lig’de görevlendirdi. Bu hakemler söz konusu maçlarda toplam 735 defa sarı kartına başvurdu. Söz konusu kartların 54’ünü ise Ümit Öztürk gösterdi. Öztürk, böylelikle ligin ilk yarısında en fazla sarı kartına başvuran isim oldu. Ümit Öztürk’ü 52 kezle Arda Kardeşler izledi.

EN FAZLA KIZARTAN HALİL UMUT MELER

Söz konusu dönemde kırmızı kartına en fazla başvuran hakem de Halil Umut Meler olarak dikkat çekti. Meler, 3’ü çift sarıdan, 1’i ise direkt olmak üzere 4 defa kırmızı kartına başvurdu. Meler’in ardından, 2’si çift sarıdan, 1’i direkt kırmızıyla toplam 3’er kez ile Zorbay Küçük, Burak Pakkan ve Yasin Kol geldi.

PENALTILARDA SARPER BARIŞ SAKA VE ZORBAY KÜÇÜK ÖN PLANDA

Ligde geride kalan haftalarda Sarper Barış Saka ve Zorbay Küçük en fazla beyaz noktayı gösteren hakemler olarak dikkat çekti. 6 müsabakada düdük çalan Saka ile 8 maçta görev alan Küçük, 4’er defa penaltı verdi. Bu hakemlerden sonra 3’er penaltıyla Mete Kalkavan, Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu, Halil Umut Meler, Ali Şansalan geldi.

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