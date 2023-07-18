Süper Lig'de fikstür çekiliyor! Taraftarlar nefesini tuttu...

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Süper Lig ile 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekimleri yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklamada, "2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili detaylar belli oldu.

Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.



Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sezon adı değişerek Trendyol Süper Lig olan ligimiz; 11,12,13 ve 14 Ağustos 2023 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

