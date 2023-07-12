Süper Lig'de fikstür çekimi ertelendi! Taraftarlar heyecanla bugünü bekliyordu...

2023-2024 Spor Toto Süper Lig fikstürünün bugün (12 Temmuz 2023) çekileceği iddia edilmişti. Tüm taraftarların heyecanla beklediği fikstür çekiminin iptal olduğu öğrenildi.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de yeni sezon; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG'İN ADI DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, e-ticaret platformu Trendyol ile Süper Lig ve 1. Lig için isim sponsorluğu anlaşması imzalayacak. Önümüzdeki yıl Süper Lig'in adı, Trendyol Süper Lig olacak.



