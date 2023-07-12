Süper Lig'de fikstür çekimi ertelendi! Taraftarlar heyecanla bugünü bekliyordu...

2023-2024 Spor Toto Süper Lig fikstürünün bugün (12 Temmuz 2023) çekileceği iddia edilmişti. Tüm taraftarların heyecanla beklediği fikstür çekiminin iptal olduğu öğrenildi.
Süper Lig'de yeni sezon; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, e-ticaret platformu Trendyol ile Süper Lig ve 1. Lig için isim sponsorluğu anlaşması imzalayacak. Önümüzdeki yıl Süper Lig'in adı, Trendyol Süper Lig olacak.