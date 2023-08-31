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Süper Lig'de Galatasaray forması da giymişti! Tarık Çamdal TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'e transfer oldu

31.08.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isim haline gelen Tarık Çamdal Göztepe'den ayrılmasının ardından 2. Lig ekibi Sarıyer ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor, Adana Demirspor gibi kulüplerde de top koşturan ve son olarak İzmir ekibi Göztepe'de oynayan tecrübeli oyuncu Tarık Çamdal'ın yeni adresi belli oldu.

PERFORMANSIYLA ELEŞTİRİLİYORDU

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2014-15 sezonu başında Eskişehirspor'dan 4.75 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktası haline gelmişti. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılışı olay olan Tarık Çamdal, daha sonra sırasıyla Eskişehirspor, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe formalarını da giymişti.

2. LİG'E TRANSFER OLDU

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32 yaşındaki oyuncu 2. Lig temsilcisi Sarıyer ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Lacivert beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizde daha önce Eskişehirspor, Galatasaray, Antalyaspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor ve Göztepespor formalarını giyen sağ bek oyuncusu Tarık Çamdal'la bir yıllık sözleşme imzalandı. Tarık Çamdal'a hoş geldin der, nice şampiyonluklar dileriz"

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