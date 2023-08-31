Süper Lig'de Galatasaray forması da giymişti! Tarık Çamdal TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'e transfer oldu

Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor, Adana Demirspor gibi kulüplerde de top koşturan ve son olarak İzmir ekibi Göztepe'de oynayan tecrübeli oyuncu Tarık Çamdal'ın yeni adresi belli oldu.

PERFORMANSIYLA ELEŞTİRİLİYORDU

2014-15 sezonu başında Eskişehirspor'dan 4.75 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktası haline gelmişti. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılışı olay olan Tarık Çamdal, daha sonra sırasıyla Eskişehirspor, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe formalarını da giymişti.

2. LİG'E TRANSFER OLDU

32 yaşındaki oyuncu 2. Lig temsilcisi Sarıyer ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Lacivert beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizde daha önce Eskişehirspor, Galatasaray, Antalyaspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor ve Göztepespor formalarını giyen sağ bek oyuncusu Tarık Çamdal'la bir yıllık sözleşme imzalandı. Tarık Çamdal'a hoş geldin der, nice şampiyonluklar dileriz"

