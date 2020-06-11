SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig’de golcülerin yarışı alev alacak

Süper Lig’de golcülerin yarışı alev alacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.06.2020 10:35 | Son Güncelleme

Süper Lig’de koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından oynanacak karşılaşmalarda gözler bir yandan da golcülerde olacak. Trabzonspor’un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth 19 golle krallıkta zirvede yer alırken, onu Papiss Cisse, Vedat Muriqi ve Adis Jahovic takip ediyor.

Süper Lig’de golcülerin yarışı alev alacak

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 19 Mart’ta ertelenen Süper Lig’de heyecan yarın başlayacak. Şampiyonluk, Avrupa kupaları ve kümede kalma mücadelelerinin yanı sıra golcülerin de rekabeti kıyasıya olacak. Ligde geride kalan 26 haftada zirvenin sahibi Trabzonspor’un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth. 24 yaşındaki futbolcu, 19 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Sörloth’un takipçileri ise Papiss Cisse, Vedat Muriqi ve Adis Jahovic.

Alanyaspor’un ligde üst sıralarda yer almasında büyük pay sahibi olan Cisse, rakip fileleri 16 kez havalandırdı. Fenerbahçe’nin Kosovalı futbolcusu Muriqi ile Antalyaspor’un Makedon futbolcusu Jahovic’in ise krallık yarışında 13’er golü bulunuyor.
Beşiktaş’ın milli futbolcusu Burak Yılmaz, 20 maçta 11 gol atarken, Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da oynadığı 14 müsabakada 9 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig’de geride kalan 27 haftada gol krallığının ilk 10 sırası şöyle:

Alexander Sörloth (Trabzonspor): 26 maç, 19 gol
Papiss Cisse (Alanyaspor): 24 maç, 16 gol
Adis Jahovic (Antalyaspor): 24 maç, 13 gol
Vedat Muriqi (Fenerbahçe): 25 maç, 13 gol
Bogdan Stancu (Gençlerbirliği): 17 maç, 12 gol
Mustapha Yatabare (Sivasspor): 25 maç, 11 gol
Burak Yılmaz (Beşiktaş): 20 maç, 11 gol
Demba Ba (Başakşehir FK): 20 maç, 10 gol
Anthony Nwakaeme (Trabzonspor): 24 maç, 10 gol
Enzo Crivelli (Başakşehir FK): 22 maç, 10 gol

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TFF'de şok istifa!TFF'de şok istifa!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor

Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor

Gündem yaratan açıklama... "Seksten daha iyi"

Gündem yaratan açıklama... "Seksten daha iyi"

Yarmolenko açıklaması: Fenerbahçe alınmasın ama...

Yarmolenko açıklaması: Fenerbahçe alınmasın ama...

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig’de golcülerin yarışı alev alacak

Golcülerin yarışı alev alacak

Süper Lig’de perde 87 gün sonra açılıyor

Süper Lig’de perde 87 gün sonra açılıyor

Vefat eden sağlık çalışanları ve Talat Özkarslı için saygı duruşu

Maçlar öncesinde saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman istifa etti

TFF'de şok istifa!

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri

İşte Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri

Maciej Rybus'un menajerinden flaş açıklama! "İstanbul kulübüyle anlaştık"

İstanbul kulübüyle anlaştık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.