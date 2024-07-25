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  4. Süper Lig’de görev alacak hakem listesi açıklandı! FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen liste dışı kaldı!

Süper Lig’de görev alacak hakem listesi açıklandı! FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen liste dışı kaldı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.07.2024 11:36
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda görev yapacak yapacak hakemler belli oldu. Yeni Merkez Hakem Kurulu, FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen'i liste dışında bıraktı. TFF’nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Süper Lig hakemi olarak 25, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak 13, Süper Lig Yardımcı Hakem olarak da 50 hakemin görev yapacağı ifade edildi.

Süper Lig’de görev alacak hakem listesi açıklandı! FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen liste dışı kaldı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de görev yapacak hakemleri açıkladı. Abdulkadir Bitigen’in listede ismi olmaması sürpriz olarak karşılandı. Bitigen, yeni sezonda Süper Lig, A, B, C Klasman Hakem Listeleri'nde kendine yer bulamadı.

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Süper Lig hakemleri: Zorbay Küçük, Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay, Bahattin Şimşek, Oğuzhan Çakır, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler, Muhammet Ali Metoğlu ve Atilla Karaoğlan.

Video Yardımcı Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Özgür Yankaya, Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Özütoprak, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Alper Çetin, Koray Gençerler, Erkan Engin ve Bülent Birincioğlu

Süper Lig Yardımcı Hakemleri: Furkan Ürün, Mert Bulut, Murat Temel, Anıl Usta, Hakan Karabalcık, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen, Serkan Olguncan, Abdullah Uğur Sarı, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok, Kamil Çetin Aydın, Bilal Gölen, Hakan Yemişken, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan, Ali Tuna, Aleks Taşcıoğlu, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan, Ogün Kamacı, Serkan Ok, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan, Ali Can Alp, Bersan Duran, Cevdet Kömürcüoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak, İbrahim Bozbey, İlker Takpak, Mustafa Savranlar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç, Erdem Bayık, Samet Çavuş, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık, Suat Güz, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum, Murat Şener ve Özcan Sultanoğlu

1. LİG'DEN GELDİ

Geçtiğimiz sezon 1 Lig'de maç yöneten Mehmet Türkmen terfi ederek Süper Lig listesinde yer aldı.

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Hakem Süper Lig Abdulkadir Bitigen tff
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