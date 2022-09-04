Süper Lig'de inanılmaz maç! Adana Demirspor, Hatayspor'a karşı 1 puanı 90+9'da aldı...

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'u ağırladı.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golünü 21. dakikada Onur Ergün kaydetti. Adana Demirspor'un sayısı ise 90+9. dakikada Tayyip Talha Sanuç'tan geldi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor, 10 puanla 6. sırada yer aldı. Bu sezon ilk puanını alan Hatayspor ise 17. sırada yer buldu.
Adana Demirspor, gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Hatayspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum