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Süper Lig'de inanılmaz maç! Adana Demirspor, Hatayspor'a karşı 1 puanı 90+9'da aldı...

04.09.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmayı uzun bir süre 1-0 önde götüren Hatayspor, Adana Demirspor'un 90+9'daki golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de inanılmaz maç! Adana Demirspor, Hatayspor'a karşı 1 puanı 90+9'da aldı...

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'u ağırladı.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 21. dakikada Onur Ergün kaydetti. Adana Demirspor'un sayısı ise 90+9. dakikada Tayyip Talha Sanuç'tan geldi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, 10 puanla 6. sırada yer aldı. Bu sezon ilk puanını alan Hatayspor ise 17. sırada yer buldu.

Adana Demirspor, gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Hatayspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

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