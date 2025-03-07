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Süper Lig'de kulüp gelirlerinin yüzde 88'i futbolcu maaşlarına gidiyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.03.2025 14:09
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UEFA, Avrupa'da birçok kulübün "sürdürülemez" durumda olan futbolcu maaşlarını kontrol altında tutmaya çalıştığını açıklarken, Süper Lig'de kulüp gelirlerinin yüzde 88'inin futbolcu maaşlarına gittiğini duyurdu.

Süper Lig'de kulüp gelirlerinin yüzde 88'i futbolcu maaşlarına gidiyor

UEFA'nın Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu'nda Avrupa'nın finansal açıdan ikinci beş büyük ligini oluşturan Türkiye, Belçika, Hollanda, Portekiz ve İskoçya liglerindeki kulüplerin verileri işlendi.

Raporda Avrupa'nın üst düzey liglerindeki kulüplerde futbolcu maaşlarının 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 6,5 artarak 18 milyar avroya ulaştığı bildirildi.

Birçok kulübün kontrol altında tutmak için büyük çaba gösterdiği futbolcu maaşlarının sürdürülemez boyutta olduğu belirtildi.

Raporda Türk kulüplerinin gelirinin yüzde 88'inin futbolcu maaşlarına gittiği vurgulandı. İtalyan kulüplerinde yüzde 66 düzeyinde olan bu oranın, Almanya, Avusturya, Danimarka, Norveç ve Rusya'da yüzde 60'ın altında olduğu kaydedildi.

Kulüplerin ortalama gelir ve futbolcu maaş oranın 2023'te Belçika'da yüzde 86, Portekiz'de yüzde 75, Hollanda'da yüzde 71 ve İskoçya'da yüzde 63 olduğu aktarıldı.

  • Türk kulüplerinin 2023'teki futbolcu maaşları 405 milyon avro

Raporda Türk kulüplerinin 2023 yılındaki futbolcu maaşlarının toplam 405 milyon avro olduğu kaydedildi.

Belçika'da 2023 yılında futbolcu maaşlarının 391 milyon, Portekiz'de 319 milyon, Hollanda'da 292 milyon ve İskoçya'da 121 milyon avro olduğu belirtildi.

Kulüplerin işletme giderlerinin de hızla attığı belirtilen raporda, 2023 yılında Belçika'da kulüp gelirlerinin yüzde 50'sini, Hollanda'da yüzde 45'ini, Portekiz'de yüzde 42'sini, İskoçya'da yüzde 36'sını ve Türkiye'de yüzde 34'ünü tükettiği vurgulandı.

Doğu Avrupa ve Türkiye'deki kulüplerde negatif öz sermaye bildiriminin yaygın olduğu kaydedildi.

Raporda 2023 yılında Hollanda ligindeki 18 kulübün gelirinin toplam 678 milyon avroya ulaştığı ve bunun 20 İngiliz Premier Lig kulübü gelirinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğu belirtildi.

Aynı dönemde Süper Lig'deki Türk kulüplerinin toplam gelirinin 534 milyon avro olduğu aktarıldı.

Hollanda'daki bir kulübün ortalama gelirinin 38 milyon, Portekiz'de 34 milyon, Belçika'da 32 milyon, İskoçya'da 30 milyon, Türkiye'de 27 milyon avro düzeyinde olduğu yazıldı.

Süper Lig'deki bir kulübün 2023 yılı ortalama maç bileti gelirinin 500 bin avro seviyesinde olduğu vurgulandı.

  • Galatasaray, bilet gelirinde Avrupa'da 16. sırada

Galatasaray'ın 59 milyon avroluk bilet satışı gelirleriyle Avrupa'da 16. sırada yer aldığı belirtildi.

2023-2024 sezonunda maç başı gelirlerinde Galatasaray'ın 2,3 milyon, Fenerbahçe'nin 1,5 milyon, Beşiktaş'ın da 1,1 milyon avroyla Avrupa'da ilk 50 kulüp arasında yer aldığı bildirildi.

Galatasaray'ın geçen sezon bir taraftardan maç başına 72 avro gelir sağladığı aktarıldı.

Real Madrid'in 7,4 milyon avroyla maç başına en fazla gelir elde eden kulüp olduğu kaydedildi.

  • Yayın gelirleri

Avrupa'nın finansal açıdan ikinci beş büyük liginde Portekiz'in 2023'te toplam 182 milyon avroluk yayın geliriyle ilk sırada bulunduğu, Belçika'nın 96 milyon, Hollanda'nın 80 milyon, Türkiye'nin 74 milyon, İskoçya'nın da 32 milyon avroyla sıralandığı vurgulandı.

Süper Lig kulüplerinin 2023 yılı ortalama yayın gelirinin 3,4 milyon avro seviyesinde olduğu kaydedildi.

Raporda Süper Lig kulüplerinin ticari gelirleri de işlenirken, Galatasaray'ın 140 milyon avroyla 2024 yılında Avrupa'da 14. sırada, Fenerbahçe'nin 109 milyon avroyla 17. sırada yer aldığı aktarıldı.

UEFA tarafından 2023'te kulüplere dağıtılan tutarın Portekiz'de 195 milyon, Hollanda'da 99 milyon, Belçika'da 82 milyon, İskoçya'da 66 milyon ve Türkiye'de 61 milyon avro olduğu bildirildi.

  • Süper Lig kulüplerinden 219 milyon avro zarar

Futbolcu transferinde 2023 yılında Hollanda kulüplerinin 178 milyon, Portekiz kulüplerinin 143 milyon, Belçika kulüplerinin 78 milyon ve İskoçya kulüplerinin 28 milyon avro net kar açıkladığı raporda, Türk kulüplerinin ise 10 milyon avro zarar ettiği bilgisine yer verildi.

Süper Lig kulüplerinin 2023 yılında toplam 219 milyon avro vergi öncesi zarar açıkladığı belirtildi.

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