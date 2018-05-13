Süper Lig'de küme düşen 3. takım bu hafta belli olabilir!

Ligde 15.sırada bulunan Akhsisar Belediyespor ve 16.sıradaki Osmanlıspor arasında son hafta nefes kesen bir kümede kalma yarışı olacak.

İki takım arasında 1 maçı eksik olan Akhisar Beledispor yarın Kayseri ile oynayacağı maçtan 1 puan kurtarabilirse kümede kalmayı garantileyecek. Bu durumda Osmanlıspor direkt olarak küme düşecek.

Sivasspor ile bugün 2-2 berabere kalan ve puanını 37’ye çıkaran Alanyaspor ligde kalmayı garantiledi.

14.sıradaki Konyaspor ise ikili averajda Osmanlıspor’a karşı, üçlü averajda Akhisar ve Osmanlıspor’a karşı üstün olduğu için kümede kalmayı garantiledi.

Akhisar Belediyespor yarın Kayserispor ile saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Ege temsilcisi puan almayı başarırsa ligde kalacak.

Akhisar Belediyespor yarın Kayseri’den puan alamazsa son hafta Osmanlıspor ve Akhisar arasında adeta bir final maçı oynanacak. Beraberlik halinde puan olarak önde olan Akhisar ligde kalacak. Osmanlıspor’un ligde kalması için Akhisar’ı mutlak mağlup etmesi gerekecek. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maç 3-2 Osmanlıspor’un galibiyetiyle sona ermişti.

(Sözcü)

