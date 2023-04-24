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Süper Lig'de müthiş maç! 6 gollü maçta Başakşehir, Giresunspor'u devirdi...

24.04.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bitexen Giresunspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. 90 dakikası birçok pozisyona sahne olan mücadelede kazanan taraf Başakşehir oldu. Emre Belözoğlu'nun ekibi, 3 hafta aradan sonra galibiyet aldı.

Süper Lig'de müthiş maç! 6 gollü maçta Başakşehir, Giresunspor'u devirdi...

Bitexen Giresunspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf Başakşehir oldu.

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Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. ve 35. dakikalarda Adnan Januzaj ile 25. ve 45+2. dakikalarda Joao Figueiredo kaydetti.

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Bu skorun ardından 3 maç aradan sonra kazanan Başakşehir, puanını 48'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Giresunspor ise 27 puanla 16. basamakta yer buldu.

Başakşehir, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak. Giresunspor ise İstanbulspor'a konuk olacak.

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