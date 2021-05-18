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Süper Lig'de Netflix bombası!

18.05.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni yayın ihalesi için çalışmalara tam gaz devam ediyor... Turkcell ve Türk Telekom ile görüşme yapan komisyon üyeleri, yurt dışındaki yatırımcılarla temasa geçti. Netflix, D Smart, Sadettin Saran'la da randevu alındı.

Süper Lig'de Netflix bombası!

Futbolun patronları, bir sene sonra yapılacak yayın ihalesinden en iyi sonucu almak için çalışmalara başladı. Nisan ayında Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF'nin birlikte kurduğu yayın ihalesi komisyonu, ihaleden en iyi sonucu almak için tüm planları belirlemiş durumda. Kulüpler Birliği adına komisyonda görev alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç ihaleye girme ihtimali bulanan kuruluşlarla ön görüşmeler yapmaya başladı

ARAŞTIRMALAR DETAYLI YAPILIYOR

Piyasa araştırmaları yapan komisyon üyeleri, Turkcell ve Türk Telekom ile önemli bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Üyeler, yurt dışında bulunan yatırımcılarla da temaslarda bulundu. Komisyon üyeleri önümüzdeki süreçte Demirören Holding'e bağlı D-Smart ve yayın konusunda önemli bir isim olan Sadettin Saran ile bir araya gelecek. Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde ve Türki Cumhuriyetleri'nde yayınların pazarlanması için özel paketler hazırlanacak.

BEIN SPORTS KARARINI VERMEDİ

Komisyon üyelerinin, internet üzerinden abonelik yayıncılığı yapan Netflix'le de bir görüşme yapması bekleniyor. Üyelerin bu tarz yayın yapan tüm şirketlerle de bir araya geleceği belirtildi. Yurt dışındaki yayın sistemi de inceleniyor. beIN Sports'un yeniden ihaleye girip girmeyeceği henüz net değil. Yayıncı kuruluşun kısa bir süre içinde bu konu ile ilgili son kararını vermesi bekleniyor.

230 MİLYON GALATASARAY'IN

Süper Lig'de şampiyonluğu averajla kaybeden Galatasaray, 2020-21 sezonunda yayın gelirinden 250 milyon liralık gelir elde etti. Şampiyon Beşiktaş 230 milyonla gelir sıralamasında ikinci, Fenerbahçe de 228 milyon lirayla üçüncü sırada yer aldı. Ligi ilk 3 sırada yaklaşık puanlarla bitiren kulüpler arasındaki gelir farkını geçmişte yaşanan şampiyonluklar oluşturdu.

2016 YILINDA 500 MİLYON

2016 yılında yapılan yayın ihalesini Digitürk, yıllık 500 milyon dolar karşılığında kazanmıştı. Ancak bu ücrette dönem içinde indirimlere gidilmişti. (Akşam)


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Netflix
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
d smart alsın
netflix alırsa izlerim. bugüne kadar hiç abonelik yaptırmadım. gereksiz bişe. 2 saatimi maçlara ayırmaktansa online oyunda savaşarak daha keyifli vakit geçiriyorum. hem gol kaçıran futbolcu yüzünden krizlere girme derdinde olmuyor. saç baş yonmamakta garanti.

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