Süper Lig'de Netflix bombası!

Futbolun patronları, bir sene sonra yapılacak yayın ihalesinden en iyi sonucu almak için çalışmalara başladı. Nisan ayında Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF'nin birlikte kurduğu yayın ihalesi komisyonu, ihaleden en iyi sonucu almak için tüm planları belirlemiş durumda. Kulüpler Birliği adına komisyonda görev alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç ihaleye girme ihtimali bulanan kuruluşlarla ön görüşmeler yapmaya başladı

ARAŞTIRMALAR DETAYLI YAPILIYOR

Piyasa araştırmaları yapan komisyon üyeleri, Turkcell ve Türk Telekom ile önemli bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Üyeler, yurt dışında bulunan yatırımcılarla da temaslarda bulundu. Komisyon üyeleri önümüzdeki süreçte Demirören Holding'e bağlı D-Smart ve yayın konusunda önemli bir isim olan Sadettin Saran ile bir araya gelecek. Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde ve Türki Cumhuriyetleri'nde yayınların pazarlanması için özel paketler hazırlanacak.