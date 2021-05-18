Süper Lig'de Netflix bombası!

Futbolun patronları, bir sene sonra yapılacak yayın ihalesinden en iyi sonucu almak için çalışmalara başladı. Nisan ayında Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF'nin birlikte kurduğu yayın ihalesi komisyonu, ihaleden en iyi sonucu almak için tüm planları belirlemiş durumda. Kulüpler Birliği adına komisyonda görev alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç ihaleye girme ihtimali bulanan kuruluşlarla ön görüşmeler yapmaya başladı
Piyasa araştırmaları yapan komisyon üyeleri, Turkcell ve Türk Telekom ile önemli bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Üyeler, yurt dışında bulunan yatırımcılarla da temaslarda bulundu. Komisyon üyeleri önümüzdeki süreçte Demirören Holding'e bağlı D-Smart ve yayın konusunda önemli bir isim olan Sadettin Saran ile bir araya gelecek. Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde ve Türki Cumhuriyetleri'nde yayınların pazarlanması için özel paketler hazırlanacak.
Komisyon üyelerinin, internet üzerinden abonelik yayıncılığı yapan Netflix'le de bir görüşme yapması bekleniyor. Üyelerin bu tarz yayın yapan tüm şirketlerle de bir araya geleceği belirtildi. Yurt dışındaki yayın sistemi de inceleniyor. beIN Sports'un yeniden ihaleye girip girmeyeceği henüz net değil. Yayıncı kuruluşun kısa bir süre içinde bu konu ile ilgili son kararını vermesi bekleniyor.
Süper Lig'de şampiyonluğu averajla kaybeden Galatasaray, 2020-21 sezonunda yayın gelirinden 250 milyon liralık gelir elde etti. Şampiyon Beşiktaş 230 milyonla gelir sıralamasında ikinci, Fenerbahçe de 228 milyon lirayla üçüncü sırada yer aldı. Ligi ilk 3 sırada yaklaşık puanlarla bitiren kulüpler arasındaki gelir farkını geçmişte yaşanan şampiyonluklar oluşturdu.
2016 yılında yapılan yayın ihalesini Digitürk, yıllık 500 milyon dolar karşılığında kazanmıştı. Ancak bu ücrette dönem içinde indirimlere gidilmişti. (Akşam)
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