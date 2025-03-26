Süper Lig'de o takım İlkay Gündoğan ve Alisson transferi için girişimlere başladı! Eski kalecisi devreye girdi

Galatasaray açısından son derece hareketli geçeceğe benziyor. Son dönemde kadrosuna kattığı büyük yıldızlarla adından söz ettiren Cim Bom, bu kez de Şampiyonlar Ligi’ne yakışır kalitede bir kadro kurmak üzere kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılı kulübün gündeminde çok önemli isimler var.

İLK HEDEF İLKAY!

Bunların başında ise İlkay Gündoğan geliyor. Önümüzdeki sezon yeni bir yapılanmaya gitme hazırlığında olan Manchester City’yle yolları ayrılması beklenen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, bonservis bedeli olmaksızın Galatasaray’ın yolunu tutabilir. Galatasaraylı yöneticiler tecrübeli oyuncuyla şimdiden söz kesmek üzere temaslara başladı. Çocukluğundan bu yana koyu bir Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay da Cim Bom’un Avrupa’da başarı projesine destek olma fikrine gayet sıcak bakıyor.

İKİNCİ BOMBA ALISSON!

Premier Lig’de adı Galatasaray’la anılan tek yıldız ise İlkay değil. Muslera ile ayrılık aşamasında olan ve birçok kaleciyle dirsek teması kuran Cim Bom, bir büyük starı daha gözüne kestirmiş durumda. Fanatik'in haberine göre Liverpool’da ikinci kaleci konumuna gelen Alisson Becker, Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından resmen transfer edilmek isteniyor.

TAFFAREL'DEN DESTEK

Bu konuda Liverpool ve Brezilya Milli Takımı’nın kaleci antrenörü olan Taffarel’in de önemli bir desteği olacak. Yıllardır Alisson’u çalıştıran Tafo, 32 yaşındaki file bekçisinin Liverpool’dan ayrılması halinde Galatasaray’a gitmesini tavsiye etti.