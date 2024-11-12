Süper Lig'de ortalığı ayağa kaldıracak transfer! Fenerbahçe, Osimhen için Napoli ile masaya oturdu

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'e Fenerbahçe'nin talip olduğu iddia edildi. Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Galatasaray'ın en önemli ismi konuma oturan Osimhen için ortaya atılan bu iddia sosyal medyayı karıştırdı.
Napoli'nin Osimhen ile yolları ayıracağı artık kesin gibi... Yaşadığı tatsız olaylar nedeniyle Galatasaray'a kiralanan Osimhen, sezon sonunda Napoli'ye dönse bile gelen teklifler değerlendirilerek yollar ayrılacak. Bu gelişmeyi bilen Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Osimhen'in transferi için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile görüştüğü ileri sürüldü.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco ile görüşen Manna, "Rakam 75 milyon Euro, bunu daha önce açıklamıştım. Bunun da 25 milyon Euro'sunu peşin veren kulüple masaya otururuz" yanıtını verdiği kaydedildi. Her takıma eşit mesafede olduklarını ifade eden Napoli yetkilileri, Galatasaray'ın herhangi bir önceliğinin olmadığını söyledi.