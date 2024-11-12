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Süper Lig'de ortalığı ayağa kaldıracak transfer! Fenerbahçe, Osimhen için Napoli ile masaya oturdu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.11.2024 10:12
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Galatasaray'da gösterdiği performansla kısa sürede etki yapan Osimhen'e birçok takım talip... Özellikle Avrupa devlerinin dikkatini çeken Nijeryalı yıldız için Fenerbahçe iddiası her geçen gün artıyor. Galatasaray'ın bonservisini almak için çalışmalara başladığı bilinirken, Fenerbahçe de sistematik şekilde hamleler yapıyor.

Süper Lig'de ortalığı ayağa kaldıracak transfer! Fenerbahçe, Osimhen için Napoli ile masaya oturdu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'e Fenerbahçe'nin talip olduğu iddia edildi. Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Galatasaray'ın en önemli ismi konuma oturan Osimhen için ortaya atılan bu iddia sosyal medyayı karıştırdı.

NAPOLİ İLE GÖRÜŞTÜ

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Napoli'nin Osimhen ile yolları ayıracağı artık kesin gibi... Yaşadığı tatsız olaylar nedeniyle Galatasaray'a kiralanan Osimhen, sezon sonunda Napoli'ye dönse bile gelen teklifler değerlendirilerek yollar ayrılacak. Bu gelişmeyi bilen Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Osimhen'in transferi için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile görüştüğü ileri sürüldü.

"25 MİLYON EURO PEŞİN İSTİYORUZ"

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco ile görüşen Manna, "Rakam 75 milyon Euro, bunu daha önce açıklamıştım. Bunun da 25 milyon Euro'sunu peşin veren kulüple masaya otururuz" yanıtını verdiği kaydedildi. Her takıma eşit mesafede olduklarını ifade eden Napoli yetkilileri, Galatasaray'ın herhangi bir önceliğinin olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Victor Osimhen
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