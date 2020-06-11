Süper Lig’de perde 87 gün sonra açılıyor

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle futbol dururken, Süper Lig'de ise tam 87 gün aradan sonra mesai yarın kaldığı yerden devam edecek. Pandemi nedeniyle, 19 Mart tarihinde Gençlik Ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer Federasyon Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de erteleme kararı alınmıştı. Son olarak 17 Mart tarihinde Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan erteleme mücadelesinde maça çıkan futbolcular, 87 gün sonra yeniden meşin yuvarlakla buluşmaya hazırlanıyor. TFF'DEN 'FUTBOLA DÖNÜŞ' PROTOKOLÜ Yarın Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor arasında oynanacak olan mücadelelerle başlayacak olan Süper Lig’deki 27. hafta mücadeleleri, korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Pandemi döneminde Kulüpler Birliği ve Türk futbolunun paydaşları telekonferans yöntemleriyle toplantılar yapan Türkiye Futbol Federasyonu, ligde kalan 8 haftayı hasarsız bir şekilde atlatmak için, ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ yayımladı. Bu protokol çerçevesinde Süper Lig ekipleri; tüm takım, teknik heyet ve çalışanları Covid 19 ve PCR testlerine tabi tuttu.

HAZIRLIK DÖNEMİNDE 4 MÜSABAKA DÖNEMİNDE 8 TEST ZORUNLULUĞU 3 evrede kulüplerin hazırlık dönemini geçirmelerini öneren TFF, yayımladığı protokolde, tesis yönetimi, soyunma odaları, antrenman sahaları, medikal alanlar, malzeme odaları, yemek alanları, ortak alanlar, konaklama alanları ve lojistik yönetim ile ilgili uygulanacak prosedürleri, Süper Lig ekipleri ile paylaştı. Öte yandan korona virüs tarama testleri hakkında da bildiri yayımlayan federasyon, kulüplere hazırlık döneminde en az 4 kere PCR testi zorunluluğu getirdi. Hazırlık döneminin ardından geçilecek olan müsabaka döneminde de TFF, kulüplere en az 8 kez PCR testini zorunlu kıldı. Federasyondan yapılan açıklamada, “Tüm oyuncular, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonu içinde yer alacak çalışanlar 'Müsabaka Dönemi' içerisinde en az 8 kere bu teste girmek zorundadır. Bu testlerin her müsabakadan 2 gün önce uygulanması ve kadro (oyuncu, ekip) planlamasının bu test sonuçlarına göre yapılması gerekmektedir” ibaresine yer verildi. TFF tarafından yayımlanan ‘Futbola Dönüş Protokolü’nde, lig ekiplerinin genel maç operasyonu anında uyması gereken kurallardan öne çıkan maddeler ise şu şekilde: