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Süper Lig'de perde açılıyor! İşte ilk haftanın hakemleri

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.08.2019 13:53 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler ile VAR hakemleri açıklandı.

Süper Lig'de perde açılıyor! İşte ilk haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ve VAR hakemleri şöyle:

16 AĞUSTOS CUMA
20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen, VAR: Ali Palabıyık

17 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek, VAR: Ali Şansalan
21.45 DG Sivasspor - Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu, VAR: Koray Gençerler
21.45 İM Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu, VAR: Halis Özkahya

18 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu, VAR: Özgür Yankaya
19.15 Göztepe - Antalyaspor: Zorbay Küçük, VAR: Suat Arslanboğa
21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cüneyt Çakır, VAR: Mete Kalkavan
21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek, VAR: Fırat Aydınus

19 AĞUSTOS PAZARTESİ
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler, VAR: Yaşar Kemal Uğurlu

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