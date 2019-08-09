Süper Lig'de perde açılıyor! İşte ilk haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ve VAR hakemleri şöyle:
16 AĞUSTOS CUMA
20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen, VAR: Ali Palabıyık
17 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek, VAR: Ali Şansalan
21.45 DG Sivasspor - Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu, VAR: Koray Gençerler
21.45 İM Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu, VAR: Halis Özkahya
18 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu, VAR: Özgür Yankaya
19.15 Göztepe - Antalyaspor: Zorbay Küçük, VAR: Suat Arslanboğa
21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cüneyt Çakır, VAR: Mete Kalkavan
21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek, VAR: Fırat Aydınus
19 AĞUSTOS PAZARTESİ
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler, VAR: Yaşar Kemal Uğurlu
Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Fırtına'dan muhteşem geri dönüş
Bomba transfer resmen açıklandı
İşte yılın futbolcuları adayları
Fikret Orman'dan hakemlere çarpıcı sözler
G.Saray'a kötü haber
Rodrigues'ten olay hareket!
Fenerbahçe'ye Roma engeli! İşte Kolarov'da son durum
'Lige kazanarak başlamak istiyoruz'
Bursaspor'dan Umut Meraş açıklaması
Milan'dan savunmaya takviye
Karaman'dan itiraf: Açık olmak gerekirse...
Trapp 5 yıllık imzayı attı
Bir efsane daha futbola veda etti
Mesut Özil'e sürpriz teklif
Okuyucu Yorumları 0 yorum