Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra yenen ve 6'da 6 ile ikinci yarıya başlayan Galatasaray'ın oranı ile liderliğe yükselen Başakşehir'in oranları düştü. Trabzonspor ise eksik maçını kazanması durumunda lider olma ihtimali de göz önünde bulundurularak favori konumda. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise yarışta gerilerde kaldı..
Süper Lig'de 'Şampiyonluk' oranları;
▪️ Trabzonspor: 3.00
▪️ Galatasaray: 3.25
▪️ Başakşehir 3.75
▪️ Sivasspor 7.50
▪️ Fenerbahçe: 10.00
▪️ Beşiktaş: 25.00
▪️ Trabzonspor: 2.75
▪️ Galatasaray: 4.00
▪️ Fenerbahçe: 4.50
▪️ Başakşehir 5.00
▪️ Sivasspor 8.00
▪️ Beşiktaş: 20.00
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