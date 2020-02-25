SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.02.2020 21:19 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 23. hafta maçları tamamlanırken şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray ve liderliğe yükselen Başakşehir'in oranları düştü

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra yenen ve 6'da 6 ile ikinci yarıya başlayan Galatasaray'ın oranı ile liderliğe yükselen Başakşehir'in oranları düştü. Trabzonspor ise eksik maçını kazanması durumunda lider olma ihtimali de göz önünde bulundurularak favori konumda. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise yarışta gerilerde kaldı..

Süper Lig'de 'Şampiyonluk' oranları;

▪️ Trabzonspor: 3.00

▪️ Galatasaray: 3.25

▪️ Başakşehir 3.75

▪️ Sivasspor 7.50

▪️ Fenerbahçe: 10.00

▪️ Beşiktaş: 25.00

GEÇEN HAFTAKİ ORANLAR

▪️ Trabzonspor: 2.75

▪️ Galatasaray: 4.00

▪️ Fenerbahçe: 4.50

▪️ Başakşehir 5.00

▪️ Sivasspor 8.00

▪️ Beşiktaş: 20.00

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vücut tipine göre kilo vermenin ipuçlarıVücut tipine göre kilo vermenin ipuçları
G.Saray'dan F.Bahçe için suç duyurusuG.Saray'dan F.Bahçe için suç duyurusu
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süper lig şampiyonluk oranları favori Galatasaray Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu

Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu

G.Saray'dan F.Bahçe için suç duyurusu

G.Saray'dan F.Bahçe için suç duyurusu

UEFA'dan flaş koronavirüs açıklaması!

UEFA'dan flaş koronavirüs açıklaması!

Yıldız isimden Galatasaray'a kötü haber

Yıldız isimden Galatasaray'a kötü haber

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Trabzonspor'un konuğu Fenerbahçe

Trabzonspor'un konuğu Fenerbahçe

Çaykur Rizespor'un konuğu Beşiktaş

Çaykur Rizespor'un konuğu Beşiktaş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İşte Süper Lig'de şampiyonluğun yeni favorisi

PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye şok!

Debinin faturası kesildi! İşte PFDK sevkleri

Galatasaray'dan Fenerbahçe için suç duyurusu

G.Saray'dan F.Bahçe için suç duyurusu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 57 taraftara 6222'den işlem yapıldı

Derbide 57 taraftara 6222'den işlem

Derbi sevinci çıplak yaşayan taraftar görenleri şaşırttı

Derbi sevincini çıplak halde yaşadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde şok kavga

Derbide şok kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.