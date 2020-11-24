Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'ye 1.80, Galatasaray 'a 3.25, Beşiktaş 'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi.
Süper Lig şampiyonluk oranları
1.80- Fenerbahçe
3.25- Galatasaray
7.50- Beşiktaş
11.00- Alanyaspor
12.00- Başakşehir
30.00- Trabzonspor
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
1.90 Fenerbahçe
3.00 Galatasaray
7.50 Başakşehir
10.00 Beşiktaş
13.00 Alanyaspor
35.00 Trabzonspor
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