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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.11.2020 14:30 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'ye 1.80, Galatasaray'a 3.25, Beşiktaş'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'ye 1.80, Galatasaray 'a 3.25, Beşiktaş 'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi.

Süper Lig şampiyonluk oranları

1.80- Fenerbahçe

3.25- Galatasaray

7.50- Beşiktaş

11.00- Alanyaspor

12.00- Başakşehir

30.00- Trabzonspor

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

1.90 Fenerbahçe

3.00 Galatasaray

7.50 Başakşehir

10.00 Beşiktaş

13.00 Alanyaspor

35.00 Trabzonspor

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