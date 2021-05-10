Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta maçlarının ardından İddaa şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Bu galibiyet şampiyonluk yarışına heyecan getirdi. Fenerbahçe de Ankaragücü karşılaşmasını uzatmada bulduğu golle kazandı. Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu.

DERBİ SONUCU NASIL ETKİ ETTİ?

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 40. hafta maçları sonrasında güncellendi. Buna göre; şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Beşiktaş'ın oranı 1.05'ten 1.12'ye yükseldi. Beşiktaş'ın arkasında bulunan Fenerbahçe'nin oranı 6'dan 4.40'ye inerken, 3. sırada yer alan Galatasaray'ın oranı ise 12.00'den 11.00'e düştü.

Süper Lig şampiyonluk oranları

-Beşiktaş: 1.12

-Fenerbahçe: 4.50

-Galatasaray: 11.00

