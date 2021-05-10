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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

10.05.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı devam ediyor. Süper Lig İddaa şampiyonluk oranları belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta maçlarının ardından İddaa şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Bu galibiyet şampiyonluk yarışına heyecan getirdi. Fenerbahçe de Ankaragücü karşılaşmasını uzatmada bulduğu golle kazandı. Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu.

DERBİ SONUCU NASIL ETKİ ETTİ?

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 40. hafta maçları sonrasında güncellendi. Buna göre; şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Beşiktaş'ın oranı 1.05'ten 1.12'ye yükseldi. Beşiktaş'ın arkasında bulunan Fenerbahçe'nin oranı 6'dan 4.40'ye inerken, 3. sırada yer alan Galatasaray'ın oranı ise 12.00'den 11.00'e düştü.

Süper Lig şampiyonluk oranları

-Beşiktaş: 1.12

-Fenerbahçe: 4.50

-Galatasaray: 11.00

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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