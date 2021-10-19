Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig’de 9. hafta maçları sonrasında şampiyonluk ihtimalleri ve tahminleri tekrar masaya yatırıldı… Liderliğin el değiştirdiği haftada iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyonluk ve küme düşme tahmini yapan Euro Club Index sitesi de bu haftaki son durumu açıkladı.
İddaa’daki şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe, 2.90 oranla ilk sırada yer aldı. Beşiktaş ve lider Trabzonspor’a 3.20 oran verilirken, Galatasaray ise 4.30 oran verildi. Euro Club Index sitesi ise sezon sonunda oluşacak sıralamayı belirledi. 77 puanla şampiyon olarak öngörülen Trabzonspor’un ardından, Fenerbahçe 72 puanda ikinci sıraya yazıldı.
Fenerbahçe - 2,90
Beşiktaş - 3,20
Trabzonspor - 3,20
Galatasaray - 4,30
Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)
Beşiktaş - 2.75
Fenerbahçe - 2.75
Trabzonspor - 3.80
Galatasaray - 4.60
Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. Euro Club Index sitesi, Trabzonspor’un sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 devirmesinin ardından şampiyonluk ve küme düşme tahminlerinde değişikliğe gitti.
1 – Trabzonspor
Mevcut puan: 21 –> Lig sonu: 77
Mevcut sıralama: 1
2 – Fenerbahçe
Mevcut puan: 19 –> Lig sonu: 72
Mevcut sıralama: 3
3 – Galatasaray
Mevcut puan: 17 –> Lig sonu: 72
Mevcut sıralama: 6
4 – Beşiktaş
Mevcut puan: 17 –> Lig sonu: 69
Mevcut sıralama: 4
5 – Aytemiz Alanyaspor
Mevcut puan: 17 –> Lig sonu: 61
Mevcut sıralama: 7
15 – Fraport TAV Antalyaspor
Mevcut puan: 9 –> Lig sonu: 43
Mevcut sıralama: 15
16 – Göztepe
Mevcut puan: 8 –> Lig sonu: 40
Mevcut sıralama: 17
17 – Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Mevcut puan: 9 –> Lig sonu: 39
Mevcut sıralama: 16
18 – GZT Giresunspor
Mevcut puan: 8 –> Lig sonu: 39
Mevcut sıralama: 18
19 – Kasımpaşa
Mevcut puan: 6 –> Lig sonu: 37
Mevcut sıralama: 19
20 – Çaykur Rizespor
Mevcut puan: 1 –> Lig sonu: 28
Mevcut sıralama: 20
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