Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig’de 9. hafta maçları sonrasında şampiyonluk ihtimalleri ve tahminleri tekrar masaya yatırıldı… Liderliğin el değiştirdiği haftada iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyonluk ve küme düşme tahmini yapan Euro Club Index sitesi de bu haftaki son durumu açıkladı.

İddaa’daki şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe, 2.90 oranla ilk sırada yer aldı. Beşiktaş ve lider Trabzonspor’a 3.20 oran verilirken, Galatasaray ise 4.30 oran verildi. Euro Club Index sitesi ise sezon sonunda oluşacak sıralamayı belirledi. 77 puanla şampiyon olarak öngörülen Trabzonspor’un ardından, Fenerbahçe 72 puanda ikinci sıraya yazıldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Fenerbahçe - 2,90

Beşiktaş - 3,20

Trabzonspor - 3,20

Galatasaray - 4,30

Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)

Beşiktaş - 2.75

Fenerbahçe - 2.75

Trabzonspor - 3.80

Galatasaray - 4.60

TRABZONSPOR İÇİN ZİRVE TAHMİNİ

Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. Euro Club Index sitesi, Trabzonspor’un sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 devirmesinin ardından şampiyonluk ve küme düşme tahminlerinde değişikliğe gitti.

1 – Trabzonspor

Mevcut puan: 21 –> Lig sonu: 77

Mevcut sıralama: 1

2 – Fenerbahçe

Mevcut puan: 19 –> Lig sonu: 72

Mevcut sıralama: 3

3 – Galatasaray

Mevcut puan: 17 –> Lig sonu: 72

Mevcut sıralama: 6

4 – Beşiktaş

Mevcut puan: 17 –> Lig sonu: 69

Mevcut sıralama: 4

5 – Aytemiz Alanyaspor

Mevcut puan: 17 –> Lig sonu: 61

Mevcut sıralama: 7

SON 5 TAKIM TAHMİNİ

15 – Fraport TAV Antalyaspor

Mevcut puan: 9 –> Lig sonu: 43

Mevcut sıralama: 15

16 – Göztepe

Mevcut puan: 8 –> Lig sonu: 40

Mevcut sıralama: 17

17 – Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

Mevcut puan: 9 –> Lig sonu: 39

Mevcut sıralama: 16

18 – GZT Giresunspor

Mevcut puan: 8 –> Lig sonu: 39

Mevcut sıralama: 18

19 – Kasımpaşa

Mevcut puan: 6 –> Lig sonu: 37

Mevcut sıralama: 19

20 – Çaykur Rizespor

Mevcut puan: 1 –> Lig sonu: 28

Mevcut sıralama: 20

