SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

19.10.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 9. hafta maçları sonrasında iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe favori gösteriliyor. Avrupa liglerinde takımların form durumlarını değerlendiren Euro Club Index sezon sonu şampiyonluk tahminini yaptı. İddia risk yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig’de 9. hafta maçları sonrasında şampiyonluk ihtimalleri ve tahminleri tekrar masaya yatırıldı… Liderliğin el değiştirdiği haftada iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyonluk ve küme düşme tahmini yapan Euro Club Index sitesi de bu haftaki son durumu açıkladı.

İddaa’daki şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe, 2.90 oranla ilk sırada yer aldı. Beşiktaş ve lider Trabzonspor’a 3.20 oran verilirken, Galatasaray ise 4.30 oran verildi. Euro Club Index sitesi ise sezon sonunda oluşacak sıralamayı belirledi. 77 puanla şampiyon olarak öngörülen Trabzonspor’un ardından, Fenerbahçe 72 puanda ikinci sıraya yazıldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Fenerbahçe - 2,90

Beşiktaş - 3,20

Trabzonspor - 3,20

Galatasaray - 4,30

Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)

Beşiktaş - 2.75

Fenerbahçe - 2.75

Trabzonspor - 3.80

Galatasaray - 4.60

TRABZONSPOR İÇİN ZİRVE TAHMİNİ

Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. Euro Club Index sitesi, Trabzonspor’un sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 devirmesinin ardından şampiyonluk ve küme düşme tahminlerinde değişikliğe gitti.

1 – Trabzonspor
Mevcut puan: 21 –> Lig sonu: 77
Mevcut sıralama: 1

2 – Fenerbahçe
Mevcut puan: 19 –> Lig sonu: 72
Mevcut sıralama: 3

3 – Galatasaray
Mevcut puan: 17 –> Lig sonu: 72
Mevcut sıralama: 6

4 – Beşiktaş
Mevcut puan: 17 –> Lig sonu: 69
Mevcut sıralama: 4

5 – Aytemiz Alanyaspor
Mevcut puan: 17 –> Lig sonu: 61
Mevcut sıralama: 7

SON 5 TAKIM TAHMİNİ

15 – Fraport TAV Antalyaspor
Mevcut puan: 9 –> Lig sonu: 43
Mevcut sıralama: 15

16 – Göztepe
Mevcut puan: 8 –> Lig sonu: 40
Mevcut sıralama: 17

17 – Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Mevcut puan: 9 –> Lig sonu: 39
Mevcut sıralama: 16

18 – GZT Giresunspor
Mevcut puan: 8 –> Lig sonu: 39
Mevcut sıralama: 18

19 – Kasımpaşa
Mevcut puan: 6 –> Lig sonu: 37
Mevcut sıralama: 19

20 – Çaykur Rizespor
Mevcut puan: 1 –> Lig sonu: 28
Mevcut sıralama: 20

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erkenBioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erken
Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor! Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor!
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin kalemi kırıldıTürk futbolunda deprem! 4 hakemin kalemi kırıldı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı!

'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı!

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Tarihi maç! Tam 9 gol çıktı

Tarihi maç! Tam 9 gol çıktı

Volkan Demirel'e flaş teklif!

Volkan Demirel'e flaş teklif!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.