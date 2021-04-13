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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

13.04.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Beşiktaş, Erzurum deplasmanından galip gelerek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe sahasında Gaziantep'i geçerek Beşiktaş'ın en yakın takipçisi oldu. Galatasaray da sahasında Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir yara aldı. Bu sonuçların ardından Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu. İşte Süper Lig'in favorisi...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki şampiyonluk yarışında son viraja girildi. İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 34. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 31. haftasında sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Galatasaray sahasında Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Beşiktaş ise deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe de dün sahasında oynadığı Gaziantep FK maçını 3-1 kazanarak Beşiktaş'ın en yakın takipçisi oldu.

Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçlar sonrasında şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Beşiktaş'ın oranı 1.30'dan 1.15 düştü. Beşiktaş'ın arkasında yer alan Fenerbahçe'nin oranı 4.50'de kaldı. 3. sırada yer alan Galatasaray'ın oranı 4.75'ten 9.00'a yükseldi. Trabzonspor'un oranı ise 75.00'ten 500'e çıktı.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş: 1.15

Fenerbahçe: 4.50

Galatasaray: 9.00

Trabzonspor: 500.00

GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

Beşiktaş: 1.30

Fenerbahçe: 4.50

Galatasaray: 4.75

Trabzonspor: 75.00


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bizi izlemeye dikkat oranlar sezon başın bjk için 5di nolduki
her yerden saldırın sorun yok ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
Şamyooooooooon BEŞİKTAŞK

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