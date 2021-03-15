Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 30. hafta maçları sonrasında güncellendi.

Haftanın maçlarında Beşiktaş , Başakşehir'i 3-2, Galatasaray ise Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Trabzonspor, Erzurumspor'la 0-0 berabere kalırken Fenerbahçe ise Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş: 1.85

Galatasaray: 3.00

Fenerbahçe: 3.00

Trabzonspor: 50.00

GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

Beşiktaş: 2.10

Fenerbahçe: 2.35

Galatasaray: 3.30

Trabzonspor: 30.00

