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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

15.03.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın kazanırken Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu. İşte Süper Lig'in favorisi...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 30. hafta maçları sonrasında güncellendi.

Haftanın maçlarında Beşiktaş , Başakşehir'i 3-2, Galatasaray ise Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Trabzonspor, Erzurumspor'la 0-0 berabere kalırken Fenerbahçe ise Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş: 1.85

Galatasaray: 3.00

Fenerbahçe: 3.00

Trabzonspor: 50.00

GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

Beşiktaş: 2.10

Fenerbahçe: 2.35

Galatasaray: 3.30

Trabzonspor: 30.00

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