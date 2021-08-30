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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

30.08.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başladı ve 3. hafta maçları sonrasında sıralama değişti. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor haftayı 3 puanla kapatırken, Galatasaray deplasmanda 1 puan aldı. Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Süper Lig'in favorisi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

Süper Lig'de takımlar şekilleniyor, heyecan artarak devam ediyor. Beşiktaş , Fenerbahçe ve Trabzonspor 3. haftayı kayıpsız geçti. Galatasaray ise deplasmanından beraberlikle döndü.

İddaa risk yönetimi, 3. hafta maçları sonrası Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe, az farkla rakiplerinin önünde favori gözüküyor.

İşte İddaa şampiyonluk oranları...

YENİ ORANLAR

Fenerbahçe: 2.90

Beşiktaş: 3.00

Galatasaray: 3.55

Trabzonspor: 3.55

ESKİ ORANLAR

Fenerbahçe: 2.95

Beşiktaş: 3.10

Galatasaray: 3.40

Trabzonspor: 3.75


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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Göstermeyin bizi favori, bıktırdınız artık. Takımın motivasyonunu bozacaksınız.
gs 5e giremrx
gs ye oran bile vermeyin artık. transfer usulsüzlüğü, şike , şaibe hepsi gsde.. böyle bir takımın ligin üst sıralarında olması kabul edilemez. Tahir Kıran , Galatasaray Yönetiminin genç Oyuncuları verirken limitlere yer açmak için usulsüzlük teklif ettiğini açıkladı. Rize başkanı diyor bunu. Nerde gs orda şike şaibe usulsüzlük

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