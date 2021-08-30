Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

Süper Lig'de takımlar şekilleniyor, heyecan artarak devam ediyor. Beşiktaş , Fenerbahçe ve Trabzonspor 3. haftayı kayıpsız geçti. Galatasaray ise deplasmanından beraberlikle döndü.

İddaa risk yönetimi, 3. hafta maçları sonrası Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe, az farkla rakiplerinin önünde favori gözüküyor.

İşte İddaa şampiyonluk oranları...

YENİ ORANLAR

Fenerbahçe: 2.90

Beşiktaş: 3.00

Galatasaray: 3.55

Trabzonspor: 3.55

ESKİ ORANLAR

Fenerbahçe: 2.95

Beşiktaş: 3.10

Galatasaray: 3.40

Trabzonspor: 3.75



