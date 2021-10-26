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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori

26.10.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de derbinin galibi Beşiktaş oldu... Siyah-beyazlı takım sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yendi. Galatasaray'da Mostafa Mohamed bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Dev derbinin ardından Süper Lig şampiyonluk oranları değişti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori

Süper Lig'de haftanın maçında gülen taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı takım derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından şampiyonluk oranları değişti;

Lider Trabzonspor ve derbi hata yapmayan Beşiktaş'ın oranı 3,20'den 2,85'e düşerken Fenerbahçe'ye verilen 2,90'lık oran 3,20'e çıktı.

Galatasaray'ın oranı ise 4,30 sonrası 5,50 olarak güncellendi.

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş: 2.85

Trabzonspor: 2.85

Fenerbahçe: 3.20

Galatasaray: 5.50

GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

Fenerbahçe - 2,90

Beşiktaş - 3,20

Trabzonspor - 3,20

Galatasaray - 4,30


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