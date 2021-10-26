Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori

Süper Lig'de haftanın maçında gülen taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı takım derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından şampiyonluk oranları değişti;
Lider Trabzonspor ve derbi hata yapmayan Beşiktaş'ın oranı 3,20'den 2,85'e düşerken Fenerbahçe'ye verilen 2,90'lık oran 3,20'e çıktı.
Galatasaray'ın oranı ise 4,30 sonrası 5,50 olarak güncellendi.
Beşiktaş: 2.85
Trabzonspor: 2.85
Fenerbahçe: 3.20
Galatasaray: 5.50
Fenerbahçe - 2,90
Beşiktaş - 3,20
Trabzonspor - 3,20
Galatasaray - 4,30
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