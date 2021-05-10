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Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma senaryoları

10.05.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de oynanacak 41. hafta maçlarının sonuçlarına göre hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olabilir.

Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma senaryoları

Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 79, üçüncü Galatasaray'ın ise 78 puanı bulunuyor.

Ligde yarın Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek, Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak, Galatasaray ise deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, bu müsabakaların sonuçlarına göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Siyah-beyazlı takım, maçını kazanması ve zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da puan kaybetmesi halinde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak.

Beşiktaş, yarınki maçta berabere kalması ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yenilmesi halinde de şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Söz konusu maçlarda bu ihtimallerin dışında alınacak sonuçlarda ise şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak.

ÜÇ TAKIM KÜME DÜŞEBİLİR

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un ardından küme düşecek diğer üç takım da yarın belli olabilir.

Düşme potasında bulunan Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.

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