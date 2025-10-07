SPOR

Süper Lig'de şok istifa! Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle görevini bıraktı...

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde Başkan Osman Sungur, yaşadığı sağlık sorunları ve kişisel meseleler nedeniyle, istifa ettiğini açıkladı.

Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği sürpriz bir istifa haberiyle gündeme geldi. Başkent ekibinin Başkanı Osman Sungur istifa ettiğini duyurdu. Sungur istifasını kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu…

RESMİ AÇIKLAMA

Süper Lig de şok istifa! Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle görevini bıraktı... 1

Sungur'un kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Değerli Gençlerbirliği Camiası,

Asırlık çınar Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başkanlığına geldiğim günden bu yana, en büyük hedefim bu güzide kulübü hak ettiği yere, yeniden Süper Lig'e taşımak oldu.

Seneler sonra Süper Lig'e yeniden dönerek camiamıza bu gururu yaşatmanın onurunu taşımak, hayatımın en anlamlı başarılarından biri olarak kalacaktır. Bu süreçte, kulübümüz için her türlü maddi ve manevi fedakârlığı yaptım; tek bir amacım vardı: Gençlerbirliği'nin yeniden ayağa kalkması, taraftarlarımızın yüzünün gülmesi.
Ancak bugün, bir süredir yaşadığım sağlık sorunları ve kişisel meselelerim nedeniyle, kulüp başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldım.

Görevde bulunduğum süre boyunca yanımda olan, desteğini esirgemeyen yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve her şeyden önemlisi büyük Gençlerbirliği taraftarına en derin şükranlarımı sunuyorum.

Görev yaptığım sürece hiçbir yönetim kurulu üyemizle sorun yaşamadığım gibi bu süreçte en büyük destekçim olmuşlardır.
Görevim boyunca her adımda ben ve yönetim kurulu üyelerim bu kulübün köklü tarihine ve değerlerine layık olmaya gayret ettik.

Bugün ayrılırken de kalbimin bir parçasını burada bırakıyor olsam da ancak yol arkadaşlarımın bu yeni süreçte maddi ve manevi destekleriyle güzide kulübümüzü layık olduğu en üst düzeye getirecekleri inancı ile Gençlerbirliği'nin gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına ve zamanı geldiğinde kulübümüzün değerli delegelerinin huzuruna alınlarının akıyla çıkacaklarına tüm kalbimle inanıyorum.
Saygılarımla,

Osman SUNGUR"

Başkan Gençlerbirliği istifa
