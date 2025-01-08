Süper Lig'de sürpriz ayrılık! TFF'ye resmen bildirildi

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Takım, yeni sezonda kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti.

Eyüpspor, 32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey ile yollarını ayırdı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Jonjo Shelvey ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Jonjo Shelvey’e takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.