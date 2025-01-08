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Süper Lig'de sürpriz ayrılık! TFF'ye resmen bildirildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.01.2025 15:24
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Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'da ayrılık resmen açıklandı. İstanbul ekibi, Jonjo Shelvey ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de sürpriz ayrılık! TFF'ye resmen bildirildi

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Takım, yeni sezonda kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti.

Eyüpspor, 32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey ile yollarını ayırdı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

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Profesyonel futbolcu Jonjo Shelvey ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Jonjo Shelvey’e takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Eyüpspor Arda Turan son dakika
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