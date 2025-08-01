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Süper Lig'de tarihi bir rekor kırıldı! Galatasaray'ın kadro değeri 300 milyon euro'yu aşarak zirveye yerleşti...

Süper Lig’de son dönemde yapılan yıldız oyuncu transferleri ligin değerine değer katarken, takımların kadro değerleri de bir hayli yükselmeye başladı. Süper Lig’de Victor Osimhen transferi ile birlikte resmen bir rekor da kırılmış oldu. İşte detaylar…

Süper Lig'de tarihi bir rekor kırıldı! Galatasaray'ın kadro değeri 300 milyon euro'yu aşarak zirveye yerleşti...
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig takımlarının son dönemde kadro kalitelerini üst seviyeye çıkartması ile birlikte değerler bir hayli arttı. Transfermarket verilerine göre ise Süper Lig tarihinde bir rekor kırıldı.

300 MİLYON EURO!

Süper Lig de tarihi bir rekor kırıldı! Galatasaray ın kadro değeri 300 milyon euro yu aşarak zirveye yerleşti... 1

Ligin son Şampiyonu Galatasaray, 300 milyon euro kadro değerini aşan ilk Türk kulübü oldu. Victor Osimhen’in transferinni resmen açıklanması ile birlikte 300 milyon euro değere ulaşan sarı kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 32 milyon euro fark attı.

FENERBAHÇE’NİN KENDİ REKORU

Süper Lig de tarihi bir rekor kırıldı! Galatasaray ın kadro değeri 300 milyon euro yu aşarak zirveye yerleşti... 2

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yakın zamanda açıkladığı Milan Škriniar ve Nélson Semedo gibi önemli isimleri kadrosuna katarak 268 milyon euro kadro değerine ulaştı. Böylelikle, Fenerbahçe’de kendi tarihi içinde çıktığı en yüksek seviyeye ulaştı.

KARTAL 176 MİLYON EURO İLE 3. SIRADA

Süper Lig de tarihi bir rekor kırıldı! Galatasaray ın kadro değeri 300 milyon euro yu aşarak zirveye yerleşti... 3

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ise Tammy Abraham ve Orkun Kökçü transferleriyle 176 milyon euro kadro değerine ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

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