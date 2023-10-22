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Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları devam ediyor! Konyaspor'da Stanojevic dönemi sona erdi...

22.10.2023 15:16 | Son Güncelleme:
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Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Ayrıca Stanojevic döneminin bitmesiyle birlikte sonrasında bu sezon Süper Lig'deki 10. teknik direktör ayrılığı yaşanmış oldu.

Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

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Tarafların sözleşme feshi konusunda mutabakata vardığı öğrenilirken, Aleksandar Stanojevic bu sabahki antrenmanda oyuncularla vedalaştı. Stanojevic yönetimindeki Konyaspor, son olarak evinde Pendikspor’a karşı ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta ikinci yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup olmuştu. Bu yılın ocak ayında göreve başlayan Aleksandar Stanojevic, yeşil-beyazlılarla çıktığı 26 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

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