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Süper Lig'de Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.12.2020 18:34 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. haftanın maç programlarını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre 15. haftadaki Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'de Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. haftanın maç programlarını açıklarken, 15. haftadaki Trabzonspor-Galatasaray derbisinin de tarihi belli oldu.

Resmi siteden yapılan açıklamaya göre; Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

F.BAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI 23 ARALIK'TA

Süper Lig'in 14. haftasında zirve takipçisi Fenerbahçe ile son şampiyon Başakşehir arasında oynanacak maçın da tarihi belli oldu. Ülker Stadyumu'ndaki kritik mücadele 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

İŞTE SÜPER LİG'DE 12, 13, 14 VE 15. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dev derbi ha gülmekten koptuk
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