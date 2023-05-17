SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de tüm maçlar aynı saatte oynanacak! Beşiktaş'ın bay geçeceği haftanın programı belli oldu...

Süper Lig'de tüm maçlar aynı saatte oynanacak! Beşiktaş'ın bay geçeceği haftanın programı belli oldu...

17.05.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın maç programı açıklandı. Şampiyonluğu ve küme düşmeyi yakından ilgilendiren maçların yer alması nedeniyle tüm mücadeleler aynı saatte oynanacak.

Süper Lig'de tüm maçlar aynı saatte oynanacak! Beşiktaş'ın bay geçeceği haftanın programı belli oldu...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 36. haftanın maç programını açıkladı. Buna göre tüm maçlar 30 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de başlayacak.

TFF'nin açıklaması:

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle ligin 36. hafta müsabakaları 30 Mayıs Salı günü oynanacaktır.

VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor müsabakasının oynanacağı stat daha sonra ilan edilecektir.

FwUwus0WAAAZApR

MAÇ PROGRAMI:

Fenerbahçe-Antalyaspor

Ankaragücü-Galatasaray

Giresunspor-Trabzonspor

İstanbulspor-Adana Demirspor

Alanyaspor-Kasımpaşa

Sivasspor-Konyaspor

Karagümrük-Kayserispor

(Beşiktaş BAY geçecek)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray hata yapmadı!Galatasaray hata yapmadı!
TFF, yabancı kuralını açıkladı!TFF, yabancı kuralını açıkladı!
Itoudis, oyuncusunu sahadan kovdu!Itoudis, oyuncusunu sahadan kovdu!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig spor spor toto türkiye futbol federasyonu haftanın maç programı spor tot süper li spor to

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

İtirazlar sonuçlar verdi, milletvekili dağılımı değişti!

İtirazlar sonuçlar verdi, milletvekili dağılımı değişti!

Süper Lig'in efsane kulübü Amatör Lig'e düştü!

Süper Lig'in efsane kulübü Amatör Lig'e düştü!

Arda Turan için olay yaratan iddia!

Arda Turan için olay yaratan iddia!

Galatasaray'da Zaniolo ortalığı darmaduman etti!

Galatasaray'da Zaniolo ortalığı darmaduman etti!

Fenerbahçe'den ikinci transfer! Gaza bastılar...

Fenerbahçe'den ikinci transfer! Gaza bastılar...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.