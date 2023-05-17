Süper Lig'de tüm maçlar aynı saatte oynanacak! Beşiktaş'ın bay geçeceği haftanın programı belli oldu...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 36. haftanın maç programını açıkladı. Buna göre tüm maçlar 30 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de başlayacak.
TFF'nin açıklaması:
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.
28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle ligin 36. hafta müsabakaları 30 Mayıs Salı günü oynanacaktır.
VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor müsabakasının oynanacağı stat daha sonra ilan edilecektir.
Fenerbahçe-Antalyaspor
Ankaragücü-Galatasaray
Giresunspor-Trabzonspor
İstanbulspor-Adana Demirspor
Alanyaspor-Kasımpaşa
Sivasspor-Konyaspor
Karagümrük-Kayserispor
(Beşiktaş BAY geçecek)