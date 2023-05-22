Süper Lig'de UEFA lisansı alan takımlar açıklandı! 6 kulübe verilmedi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonunda geçerli olmak üzere UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı.

6 TAKIM LİSANS ALAMADI

Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, Ankaragücü, Kayserispor, Karagümrük, Giresunspor, Ümraniyespor UEFA lisansı alamayarak sınıfta kaldı. Adana Demirspor, Konyaspor, Beşiktaş, Alanyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Medipol Başakşehir FK, Kasımpaşa ve Trabzonspor ise lisans almaya hak kazandı.

UEFA LİSANSI NASIL ALINIYOR?

Kulüplerin UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alabilmesi için Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterlerin kusursuz bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. UEFA lisansı alamayan takımlar, UEFA'nın organizasyonlarında yer alamıyor.



