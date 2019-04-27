Süper Lig’de üst ve alt sıralar karıştı

Spor Toto Süper Lig’de son haftalara girilirken, şampiyonluk yarışı ile kümede kalma mücadelesinde işler karıştı. Ligde zirvede yer alan Başakşehir, sahasında Göztepe’ye mağlup olmasıyla bu hafta liderliği kaptırabilir. İkinci sırada bulunan Galatasaray, deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor’u mağlup etmesi durumunda puanını 62 yapacak ve Başakşehir’den liderliği averajla alacak. Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe ise, Başakşehir galibiyetiyle puanını 30’a çıkardı. İstanbul deplasmanından 3 puanla dönenen İzmir ekibi böylece maç fazlasıyla 15. sıraya yükseldi.
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