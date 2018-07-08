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Süper Lig'de Vagner Love ve Burak Yılmaz takası

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.07.2018 11:21 | Son Güncelleme

Alvaro Negredo’nun biletini kesen Şenol Güneş, yeni sezon öncesinde eski öğrencisinin takıma kazandırılmasını istedi. Bu gelişme sonrasında Başkan Fikret Orman, Trabzonspor’la gelecek hafta görüşmelere başlama kararı aldı. Beşiktaş’ın Trabzonspor'u bu transfere ikna edebilmek için Vagner Love’ı takasta kullanabileceği belirtildi.

Süper Lig'de Vagner Love ve Burak Yılmaz takası

Kara Kartal’da geçen sezon ortaya koyduğu performansla beklenenin altında kalan Alvaro Negredo, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

İspanyol futbolcuyu Slovakya kampına götürmeyen Şenol hoca, Başkan Fikret Orman’la önceki gün transfer zirvesi gerçekleştirdi. Listedeki ve görüşülen isimlerle ilgili olarak tecrübeli teknik adama bilgi veren Orman, başarılı hocaya bu konudaki görüşünü sordu. Güneş’in de bu görüşme sırasında Trabzonspor formasıyla geçen sezon 25 lig maçında 23 gol atan eski öğrencisi Burak Yılmaz’ın alınmasını istediğini ilettiği kaydedildi. Bu talebi olumlu karşılayan Başkan Fikret Orman’ın, 32 yaşındaki futbolcuyu da listeye eklediği öğrenildi.

Vagner Love takasta

Siyah-Beyazlılar’ın Burak Yılmaz konusunda Trabzonspor’la gelecek hafta içerisinde görüşmele başlayacağı bildirildi. Başkan Fikret Orman’ın, bu transferi takas ve bir miktar para formülüyle bitirmeyi planladığı konuşuluyor. Mali olarak küçülmeye giden Trabzonspor’daki yeni yönetimin, yıllık 3 milyon 550 bin Euro kazanan Burak Yılmaz’ın takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi. Beşiktaş’ın Fırtına’yı bu transfere ikna edebilmek için Vagner Love’ı takasta kullanabileceği belirtildi.

(FANATİK)

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