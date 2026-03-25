Süper Lig'de xG raporu açıklandı! Onuachu istatistikleri paramparça etti, Osimhen geride kaldı...

Trendyol Süper Lig'de sezonun en çok merak edilen istatistiklerinden biri olan "Gol Beklentisi" (xG) verileri ve oyuncuların gerçek gol sayıları arasındaki farklar belli oldu! Zirvede yer alan dev golcü Paul Onuachu, 15.7'lik gol beklentisine karşılık attığı 21 golle xG verilerini altüst ederek ligin en keskin bitiricisi olduğunu kanıtladı. Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen ise 12.8 xG üretmesine rağmen 12 golde kalarak beklentinin çok hafif altında bir performans çizdi.

Emre Şen
Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken, takımların kaderini belirleyen en önemli faktör olan golcülerin bitiricilik kalitesi, istatistik biliminin en çarpıcı verisi olan "Gol Beklentisi" (xG) ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Girdiği pozisyonların zorluk derecesine göre bir oyuncunun kaç gol atması gerektiğini hesaplayan xG verileri ile futbolcuların gerçekte attıkları gol sayıları kıyaslandığında, ligimizin en ölümcül silahları net bir şekilde ortaya çıktı.

ONUACHU BEKLENTİLERİ YOK ETTİ!

Zirvenin bir numarasında yer alan Paul Onuachu, girdiği pozisyonların kalitesine göre ligde 15.7 gol atması beklenirken, rakip fileleri tam 21 kez havalandırarak inanılmaz bir işe imza attı. Beklentinin tam 5.3 gol üzerine çıkan dev forvet, sadece bulduğu fırsatları değil, "gol olması zor" denilen pozisyonları bile gole çevirdiğini kanıtladı.

OSİMHEN ÇİZGİDE, SHOMURODOV ŞAHLANDI

Galatasaray'ın Nijeryalı süperstarı Victor Osimhen ise 12.8 gol beklentisine (xG) ulaşarak pozisyona girme konusunda ne kadar maharetli olduğunu gösterse de, attığı 12 golle beklentinin çok az da olsa (-0.8) gerisinde kalarak kendi standartlarının altında bir bitiricilik yüzdesi yakaladı.

Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Eldor Shomurodov oldu. 11.3'lük gol beklentisine karşın 16 gol atan tecrübeli oyuncu, tıpkı Onuachu gibi istatistikleri aşan (+4.7) harika bir bitiricilik performansı sergiledi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Trabzonspor galatasaray Osimhen Paul Onuachu
