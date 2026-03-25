Süper Lig'de xG raporu açıklandı! Onuachu istatistikleri paramparça etti, Osimhen geride kaldı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken, takımların kaderini belirleyen en önemli faktör olan golcülerin bitiricilik kalitesi, istatistik biliminin en çarpıcı verisi olan "Gol Beklentisi" (xG) ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Girdiği pozisyonların zorluk derecesine göre bir oyuncunun kaç gol atması gerektiğini hesaplayan xG verileri ile futbolcuların gerçekte attıkları gol sayıları kıyaslandığında, ligimizin en ölümcül silahları net bir şekilde ortaya çıktı.

ONUACHU BEKLENTİLERİ YOK ETTİ!

Zirvenin bir numarasında yer alan Paul Onuachu, girdiği pozisyonların kalitesine göre ligde 15.7 gol atması beklenirken, rakip fileleri tam 21 kez havalandırarak inanılmaz bir işe imza attı. Beklentinin tam 5.3 gol üzerine çıkan dev forvet, sadece bulduğu fırsatları değil, "gol olması zor" denilen pozisyonları bile gole çevirdiğini kanıtladı.

OSİMHEN ÇİZGİDE, SHOMURODOV ŞAHLANDI

Galatasaray'ın Nijeryalı süperstarı Victor Osimhen ise 12.8 gol beklentisine (xG) ulaşarak pozisyona girme konusunda ne kadar maharetli olduğunu gösterse de, attığı 12 golle beklentinin çok az da olsa (-0.8) gerisinde kalarak kendi standartlarının altında bir bitiricilik yüzdesi yakaladı.

Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Eldor Shomurodov oldu. 11.3'lük gol beklentisine karşın 16 gol atan tecrübeli oyuncu, tıpkı Onuachu gibi istatistikleri aşan (+4.7) harika bir bitiricilik performansı sergiledi.