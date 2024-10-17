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Süper Lig'de Yabancı Kuralı kökten değişiyor! 24 yaşından büyük futbolcuların transfer edilebilmesi neredeyse imkansız hale gelecek...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.10.2024 17:07
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Süper Lig'de gelecek sezon yabancı kuralı kesin olarak değişiyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamaların ardından yeni yabancı kuralı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de herhangi bir yabancı sınırı olmayacak ama ilginç kriterler yer alacak. İşte detaylar...

Süper Lig'de Yabancı Kuralı kökten değişiyor! 24 yaşından büyük futbolcuların transfer edilebilmesi neredeyse imkansız hale gelecek...

Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren yabancı sınırı devrimsel olarak serbest bırakılıyor. Serbest kalmasının yanında yabancı oyunculara ilginç kriterler eklenecek.

24 YAŞINDAN FAZLA YALNIZCA 3 FUTBOLCU

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İddiaya göre TFF'nin yapacağı yeni düzenlemede yabancı oyuncuların transferinde yaş sınırı 24 olacak. Takımlarımız 24 yaşından büyük yalnızca 3 futbolcu transfer edebilecek.

MİLLİ TAKIMLARINDA OYNAMA ŞARTI

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Bu oyuncuların, transfer edilmeden bir önceki sezonda milli takımlarının maçlarının en az yüzde 75’inde forma giymiş olmaları gerekecek. Bu standartlara uymayan 24 yaş üstü futbolcular transfer edilemeyecek.

MAVİ KART UYGULAMASI DA KALKIYOR

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Yeni düzenlemeyle Mavi kart uygulaması da sona erdirilecek.

TFF, mavi kart uygulamasına sahip oyuncuların sözleşme süresi boyunca yerli statüsünde oynamaya devam edeceklerini açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, "2023 – 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2'nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler." denilmişti.

Galatasaray'da Kerem Demirbay, Beşiktaş'ta ise Bakhtiyor Zaynutdinov yerli statüsünde sayılmıştı.

MEVCUT YABANCI KURALI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'ten 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

(Ajansspor)

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