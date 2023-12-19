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Süper Lig'de yaşananların ardından Şahan Gökbakar ağzını fena bozdu: Bu ne böyle...

19.12.2023 22:36 | Son Güncelleme:
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Süper Lig’in 17’nci haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın 74’üncü dakikasında İstanbulspor Yönetimi takımı sahadan çekti. Ankaragücü maçında Hakem Umut Meler'in yumruklanmasının ardından bu olayın yaşanması sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisini çekti. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ağzını bozdu.

İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan maçın 68’inci dakikasında bordo-mavili takım Onuachu’nun golüyle 2-1 öne geçti. Ancak golden önce Trabzonspor ceza sahası içinde Loshaj yerde kaldı. Penaltı bekleyen İstanbulsporlu Loshaj’ın pozisyonunu devam ettiren hakem Ali Şansalan, bordo-mavili ekibin bulduğu golü VAR incelemesinin ardından geçerli saydı.

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TAKIMINI SAHADAN ÇEKTİ

Gol kararının ardından İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya inerek oyuncuları soyunma odasına davet etti. Daha sonra yöneticiler de sahaya indi ve bunun ardından oyuncular soyunma odasına gitti.

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ŞAHAN GÖKBAKAR: B... ÇIKTI

Önce hakem Halil Umut Meler'in yumruklanması ardından bu olayın yaşanması sosyal medyada futbol severleri isyana sürükledi. Tepkilerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

Gökbakar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

B... çıktı Süper Lig'in malesef. Bir maç başkan hakem dövülüyor. Bir pozisyondan sonra (bence faul) başkan takımı sahadan çekiyor. Bu ne böyle... Dingo'nun ahırına döndü. TFF'nin acilen yeniden yapılandırılması lazım, çünkü otoritesini ve saygınlıgını tamamen kaybetmiştir.

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