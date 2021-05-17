Süper Lig'de yayın gelirinin şampiyonu Galatasaray, Beşiktaş ikinci

Süper Lig'de sona eren 2020-2021 sezonunda şampiyonluk ipini +1 genel averajla Beşiktaş önde göğüslerken, yayın gelirinde en büyük payı ikinci sıradaki Galatasaray elde etti.

Ligde bu sezon yaklaşık 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 14'ü de alt liglere verilmek üzere ayrıldı. Geri kalan yaklaşık 2,5 milyar liralık pay da Süper Lig'de mücadele eden 21 takıma ayak bastı parası, şampiyonluk primi, performans primi ve ilk 6 sıralama primi olarak bölüştürüldü.

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından kulüplerin alacağı miktarlar da belli oldu. Buna göre en fazla geliri lig ikincisi Galatasaray kasasına koydu. Sarı-kırmızılı takım, toplamda 250 milyon liralık gelir elde etti.

Galatasaray'ı şampiyon Beşiktaş 230 milyon lira, üçüncü Fenerbahçe de 228 milyon lirayla takip etti.

Ligde mücadele eden takımlar arasında en az geliri ise 73 milyon lira ile son sıradaki Yukatel Denizlispor aldı.

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Bu sezon verilen 2,5 milyar liralık yayın bedelinin Süper Lig'de mücadele eden takımlara bölüştürülme kriterleri şöyle: