Süper Lig'de yılın hakemini seçtiler! Eleştirilere rağmen 3'te 2 oy aldı...

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonu sona erdi. Cumhuriyetin 100. yılında Galatasaray şampiyonluk ipini göğüsledi. Yayıncı kuruluşta hakem performanslarını yorumlayan eski hakemler Bülent Yıldırım, Seçim Demirel ve Deniz Çoban, Süper Lig'de yılın hakemini seçti.

DEMİREL: "HATALARI OLMASINA RAĞMEN ABDULKADİR BİTİGEN'İ SEÇİYORUM"

Seçim Demirel, "Bu ismi söylediğimizde o hakemin çok iyi olduğu anlamına gelmemesi gerekiyor. Genel bir değerlendirme yaptığımda ben ligi taşıdığını düşündüğüm, hataları olmasına rağmen Abdulkadir Bitigen'i seçiyorum yılın hakemi olarak" ifadelerini kullandı.

ÇOBAN: "KUSURSUZ BİR HAKEM YOK"

Deniz Çoban, "Kusursuz bir hakem yok. Sahaya çıkacaksa hata yapacak, evde oturan hakem hata yapmaz. Hepsinin hataları var. Halil Umut Meler elbette hakkını teslim etmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi maçı, UEFA Avrupa Ligi maçı, şu anda U-20 Dünya Kupası'nda Arjantin'de başarı... Atilla Karaoğlan birkaç maçta performasını beğenmesek de U-17 finalini yöneterek büyük bir işe imza attı. Zorbay Küçük, hakkını teslim edelim kokartı kaybetti ama lige ağırlığını koydu" dedi.

"EN İYİSİ KİM DERSENİZ, ABDULKADİR BİTİGEN DİYORUM"

Yılın hakemini seçen Çoban, "Ama en iyisi kim deseniz, Seçim hocanın dediği gibi yönettiği maç sayısı, derbinin altından kalkması, daha az gündeme gelen hatalar yapması falan. Ben de Abdulkadir Bitigen diyorum bu yılın hakemi" açıklamasını yaptı.



