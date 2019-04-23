SPOR

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.04.2019 17:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, Bursaspor ve Çaykur Rizespor'un çirkin ve kötü tezahürat, Demir Grup Sivasspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline sevk edildiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig temsilcilerinden Birevim Elazığspor'un masörü Vahit Ünal ile Osmanlıspor Kulübünün idarecisi Mehmet Davarcı'nın, iki takım arasındaki maçtan sonra çıkan olaylarda saldırıları gerekçesiyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Balıkesirspor Baltok ile Ümraniyespor'un talimatlara aykırı hareket, Afjet Afyonspor'un saha olayları, Adanaspor ve Adana Demirspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenlerinden disipline verildiği aktarıldı.

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...
Burak Yılmaz'ın olay fotoğrafı ortaya çıktıBurak Yılmaz'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı
G.Saray ve F.Bahçe'nin istediği Babel kararını verdiG.Saray ve F.Bahçe'nin istediği Babel kararını verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig pfdk Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Burak Yılmaz'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Burak Yılmaz'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

''Ersun Yanal sokağa çıkamaz''

''Ersun Yanal sokağa çıkamaz''

Fikret Orman'dan Lucescu açıklaması!

Fikret Orman'dan Lucescu açıklaması!

Hakan Çalhanoğlu için karar verildi

Hakan Çalhanoğlu için karar verildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Burak Yılmaz'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Burak Yılmaz'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

G.Saray ve F.Bahçe'nin istediği Babel kararını verdi

G.Saray ve F.Bahçe'nin istediği Babel kararını verdi

Hamza Hamzaoğlu: Antalyaspor maçına odaklandık

Erzurum'da hedef Antalya!

Kartal Sivas'ta uçtu, zirve yarışı alev aldı!

Kartal Sivas'ta uçtu, zirve yarışı alev aldı!

Rıdvan Dilmen: VAR herkesin bombasını patlattı

'VAR herkesin bombasını patlattı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.