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Süper Lig'den 9 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'den 9 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 35. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Trabzonspor, Galatasaray, Net Global Sivasspor, Beşiktaş ve Bellona Kayserispor'un disipline gönderildiği belirtildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın futbolun itibarına zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Gaziantep FKli oyuncu Bruno Viana'nın kural dışı hareketi, Hataysporlu futbolcu Sergio Carlos Strandberg'in sportmenliğe aykırı hareketi ile hakareti sebepleriyle tedbirli olarak disipline gönderildiği bildirildi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ile sarı-kırmızılıların futbol direktör yardımcısı Ayhan Akman'ın talimatlara aykırı hareketleriyle nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Trendyol 1. Lig'den Alagöz Holding Iğdır FK, Sakaryaspor, Kızılkaya Tarım Şanlırfaspor, MKE Ankaragücü ve Kocaelispor'un da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği ifade edildi.

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