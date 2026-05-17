Süper Lig'den son düşen takım Antalyaspor oldu! Fenerbahçe maçında dramatik son

Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Eyüpspor son dakika golüyle ligde kalırken, Kocaelispor'u yenen Antalyaspor dramatik şekilde küme düştü.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in son haftası tarihi ve eşine az rastlanır bir heyecana sahne oldu. Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçip 3-2 geriye düşen Eyüpspor, son saniyelerde attığı mucizevi golle maçı 3-3 bitirerek lige tutunmayı başardı.

SON DAKİKA GOLÜYLE GELEN MUCİZE

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan ve ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Eyüpspor, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin üst üste bulduğu 3 gole engel olamadı. Antalyaspor'un da Kocaelispor karşısında 1-0 önde olmasıyla küme düşme hattına gerileyen İstanbul temsilcisi, maçın son anlarında bulduğu altın değerindeki golle skoru 3-3'e getirerek adeta ipten döndü.

ANTALYASPOR GALİP GELDİ AMA KÜME DÜŞTÜ

Gecenin diğer kritik maçında Antalyaspor, rakibi Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen büyük bir yıkım yaşadı. Akdeniz ekibi kendi maçını kazansa da, Eyüpspor'un Fenerbahçe karşısında son dakikada bulduğu beraberlik golü tüm hesapları altüst etti ve Antalyaspor Süper Lig'e veda eden son takım oldu.

MS
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor
1 - 0
Kocaelispor Kocaelispor

