Süper Lig'den TFF'ye 'Değişiklik' çağrısı!

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig başkanları olarak yaptıkları toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

NİHAT ÖZDEMİR İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Olağanüstü bir toplantıydı. Kulüpler Birliği'nin MHK yapısıyla ilgili olarak uzun süredir 6-7 ayı aşkındır yaptığı bir çalışma var. Son zamanlarda da kamuoyunun malumu olduğu üzere hakem kararlarıyla alakalı olarak çok ciddi sıkıntılar var. Yol haritasını belirledik. Alınacak önlemler, tedbirler, yapısal değişiklikleri tartıştık değerli başkanlarla. Hazırladığımız yol haritasını TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşeceğiz.

KULÜP BAŞKANLARI SORUYOR...

Uygulamaları şu. Şunu iddia ediyorsunuz, 6 büyük ligden biriyiz diyorsanız, tüm yapılar bunlarla uyumlu olmalı. Kurulların yapısı genel kurulda değişti. Kulüpler Birliği'nin de bu konuda çalıştı. MHK'nin yapısı da diğer liglerle uyumlu olmalı. Tüm kulüp başkanları şunu soruyor; atamalar, değerlendirmeler neye göre yapılıyor? Bunlar şeffaf olmalı.

BİZE ŞEFFAF OLUNMALI

Türk futbolunun yapıtaşı kulüplerdir. Ekonomisi de kulüpler üstünden sağlanıyor. TFF'nin tüm gelirleri, sponsorları hariç kulüplerin naklen yayından elde ettiği gelirden karşılanıyor. Bu yapı içerisinde kulüpler eğitim, lojistik, maaş anlamında karşılamak yükümlülüğünde. Bir takım şeyler bunun dışında gerçekleşiyorsa can sıkıyor. Şeffaf olunması gerekiyordu. Şeffaflıktan uzak bir yapı tartışılır.

BAZI İSİMLER HEP ORADA!

20 yıldır MHK gidiyor, MHK geliyor. 14-15 MHK gitti geldi. 6-7 kez federasyon değişti. 150'nin üzerinde Süper Lig kulüp başkanı değişti ama bazı isimler hep orada, hiç değişmiyor.

BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

İçerideki görüşmenin detayını şu an itibarıyla mümkün değil. TFF başkanıyla görüşülecek. Kararlıyız. Bu sistemin değişmesi ve malum olan, bilinen sorunların ve sıkıntıların ortadan kaldırılması. Ana hatlarıyla bu. TFF Başkanıyla yapacağımız görüşmeden sonra, başkan da uygun görürse kamuoyuyla paylaşırız.

