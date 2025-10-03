Süper Lig deplasman yasağı nedir, hangi durumlarda uygulanır?

Süper Lig'de normal şartlarda sezonlar 34 hafta sürer. Takımlar 17 iç saha ve 17 deplasman maçı oynarlar. Fikstür her takıma eşit ve adillik ilkesine göre düzenlenir. Öte yandan iç saha ve deplasmanlar takımlar için avantaj ve dezavantaj olabilecek şartları oluşturur. Çünkü futbol taraftarları futbol literatürde "12. oyuncu" olarak anlatılacak kadar etkindir. Büyük şehirlerdeki büyük takımların doğal olarak geniş bir taraftar kitlesi vardır. Öte yandan Türkiye Süper Ligi'nde bölgesel ve yerel takımlara aidiyet duygusu da son derece tutkuludur. Böyle bir futbol ikliminde iç sahaların avantajı kadar deplasmanların dezavantajları da ortadan kalkabilmektedir.

Süper Lig'de "deplasman tribünü" oturmuş bir kültürdür. Bazı mücadelelerde sayıca daha az olan deplasman taraftarlarının destekleri iç saha taraftarlarını bastırabilmektedir. Öte yandan bu tutku her zaman olumlu sonuçlara yol açmayabilir. Özellikle bazı karşılaşmalarda maalesef istenmeyen olaylar yaşanabilmektedir. Benzer olayların tekrar etmemesi için önleyici olarak deplasman yasağı kararı alınabilir.

Süper Lig’de deplasman yasağı nedir?

Süper Lig'de deplasman yasağı uygulanabilmektedir. Deplasman yasağına göre bir takımın taraftarları, oynanacak maça misafir tribününe kabul edilmez ve girişleri yasaklanır. Deplasman yasağı kararı alınırken TFF ile il güvenlik kurulları ortak hareket edebilir. Maçların güvenliğine yönelik şüphelerde emniyet birimlerinden destek alınabilir. Çünkü deplasman yasağı herhangi bir sebepten güvenlik riski oluşturan durumlara öncül olarak alınan kararlardır.

Süper Lig deplasman yasağı hangi durumlarda uygulanır?

Deplasman yasağının en sık rastlanılan uygulama alanı derbi karşılaşmalarıdır. Takımların sezon içerisindeki gerilimleri, yakın zamandaki geçmiş karşılaşmalarda yaşanan olaylar ve İl Güvenlik Kurulu'nun mevcut uyarısı dikkate alınır. İl Güvenlik Kurulu her maçtan önce "risk analizi" raporu hazırlar. Güvenlik zafiyeti görülen durumlarda derecesine bağlı olarak doğrudan deplasman yasağı kararı verilebilir.

Öte yandan deplasman yasağı her zaman şiddet temelli bir güvenlik önlemi değildir. Mevcut takımın stadyum kapasitesi, ulaşım güvenliği, şehirdeki başka etkinliklerden dolayı altyapısal yetersizlikler gibi nedenlerden deplasman yasağı kararı uygulanabilir. Ayrıca futboldan bağımsız toplumsal ve küresel olaylar da göz önünde bulundurulur. Pandemi veya salgın hastalıklar ile kriz ortamlarında taraftarların topluca başka bir ile gitmesini engellemek maksadıyla hareket edilebilir.

Süper Lig'de deplasman yasağı nasıl uygulanır?

Deplasman yasağı sonucu misafir takım taraftarları stada giremez. Bilet satışı yapılamaz. İstenmeyen bir durumun yaşanmaması için taraftar otobüslerinin stat yakınlarına gelmesi emniyet birimlerince engellenir. Deplasman tribünleri boş bırakılır; ev sahibi taraftarlarına ek koltuk imkanı sunulmaz.

Kulüplerin deplasman yasağına itiraz etme hakları vardır. Ancak özellikle güvenlik gerekçesiyle uygulanan deplasman yasaklarında sonuç genellikle değişmez. Çünkü deplasman yasakları TFF uygulamalarından öte valilik ve emniyet birimlerince alınan kararlar olabilmektedir.