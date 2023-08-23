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Süper Lig devi Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'ı istiyor! Anlaşma artık an meselesi...

23.08.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 2 sezondur Beşiktaş'ta sakatlıklarla boğuşan Rachid Ghezzal ile yollar ayrılıyor. Cezayirli kanat oyuncusunu Süper Lig devi istiyor. Bu sezon da oynanan 2 maçta yine sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamayan Ghezzal ile yollar ayrılacak.

Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Ghezzal devri kapanıyor. Sergen Yalçın ile kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan fakat sonraki iki sezonda sakatlıklarla boğuşan Ghezzal takımdan ayrılıyor.

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERDİ

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Sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek Ghezzal'ın gidişine Şenol Güneş onay verdi. Bu sezona da sakat başlayan ve geri dönüş tarihi belli olmayan Cezayirli oyuncunun fiziksel düşüşü Şenol Güneş'i bu kararı almak zorunda bıraktı.

BAŞAKŞEHİR İSTİYOR

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Süper Lig devi Başakşehir, Beşiktaş'tan Ghezzal'ı resmen istedi. Siyah-beyazlı takımla bonservis pazarlığı yapan İstanbul ekibi, transfer sezonu kapanmadan Ghezzal'ı renklerine bağlamak istiyor.

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