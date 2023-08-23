Süper Lig devi Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'ı istiyor! Anlaşma artık an meselesi...

Beşiktaş'ta Ghezzal devri kapanıyor. Sergen Yalçın ile kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan fakat sonraki iki sezonda sakatlıklarla boğuşan Ghezzal takımdan ayrılıyor.

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERDİ

Sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek Ghezzal'ın gidişine Şenol Güneş onay verdi. Bu sezona da sakat başlayan ve geri dönüş tarihi belli olmayan Cezayirli oyuncunun fiziksel düşüşü Şenol Güneş'i bu kararı almak zorunda bıraktı.

BAŞAKŞEHİR İSTİYOR

Süper Lig devi Başakşehir, Beşiktaş'tan Ghezzal'ı resmen istedi. Siyah-beyazlı takımla bonservis pazarlığı yapan İstanbul ekibi, transfer sezonu kapanmadan Ghezzal'ı renklerine bağlamak istiyor.

