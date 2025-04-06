Süper Lig devi dünyaca ünlü orta sahayı getiriyor! Teknik adamla bizzat görüştü...

Sezon bitmeden hedefsiz kalan Beşiktaş için transfer iddiaları artıyor. Mail Sport, Suudi Arabistan ekibi Al İttihad forması giyen Fransız ön libero N’Golo Kante’nin, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’i arayıp, Beşiktaş’a gelmek istediğini iddia etti. 34 yaşındaki oyuncunun, Suudi Arabistan’da çok kazanmasına rağmen makul bir rakama Beşiktaş’a gelebileceğini Solskjaer’e söylediği belirtiliyor.

ÇOK GÜÇLÜ BİR OYUNCU

Bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Avrupa’ya dönmek isteyen, ön libero dışında merkez orta sahada da görev yapan Kante için Solskjaer’in, “Yönetim ile görüşeyim, sana haber vereceğim” dediği iddia ediliyor. Piyasa değeri 7 milyon euro olan, Chelsea ve Leicester City formaları da giyen Kante güçlü fiziği ve mücadele gücüyle tanınıyor.

HAYALİM CORİNTHİANS

Sakatlığı geçen ancak teknik direktör Solskjaer’in pek tutmadığı Gabriel Paulista, hayalinin Corinthians’ta forma giymek olduğunu söyledi. Brezilya basınından UEL Sporte’ye konuşan tecrübeli stoper, “Kardeşim yüzünden iyi bir Corinthians taraftarı oldum. O vefat etti. Böylece onun hayalini de gerçekleştirebilirim” ifadesini kullandı.