Süper Lig devi peşindeydi! Galatasaraylı isim ayrılmak istiyor

Galatasaray’da forma şansı bulmakta zorlanan Berkan Kutlu’nun geleceğiyle ilgili hareketlilik artıyor. Sarı-kırmızılı ekipten ayrılmaya sıcak bakan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan kulüplerin radarına girdi.

TRABZONSPOR PEŞİNDE

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Kocaelispor’un Berkan Kutlu için nabız yokladığı öğrenildi. Öte yandan İspanya La Liga’dan Getafe ile Espanyol’un da tecrübeli futbolcuyu transfer listesine eklemesi dikkat çekti.

O DA GİTMEK İSTİYOR

Galatasaray cephesinde ise teknik heyet ve yönetimin vereceği karar bekleniyor. Berkan Kutlu’nun, sarı-kırmızılılardan resmi onay çıkması halinde talipleriyle masaya oturacağı ve kariyerine daha fazla süre alabileceği bir takımda devam etmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.