SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Süper Lig devinden Belhanda bombası! Devre arasında renklerine bağlamak üzereler...

Süper Lig devinden Belhanda bombası! Devre arasında renklerine bağlamak üzereler...

05.01.2024 18:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile yollarını ayıran Belhanda'ya Süper Lig devi talip oldu. 33 yaşındaki Faslı oyuncuyu kadrosuna katabilmek için çalışmalara başlayan Trabzonspor, devre arasında Belhanda'yı renklerine bağlaması bekleniyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın hedefinde Adana Demirspor ile yollarını ayıran Belhanda var. Bonservisi elinde bulunan Faslı oyuncuyu kadrosuna katabilmek için çalışmalara başlayan Trabzonspor yetkililer büyük aşama kaydetti.

2.5 MİLYON EURO İSTİYOR

younes_belhanda_galatasaray_i_birak_adana_demirspor_a_gel_h10001_18e81

Belhanda'nın menajeriyle görüşen Trabzonspor, yıldız oyuncunun istediği maaşı karşılamaya hazır. Bordo-mavililerden 2.5 milyon euro isteyen Belhanda'nın şartları, Trabzonspor yönetimi tarafından olumlu karşılandı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

658e709da22612ac08d85fef

1.5 yıllık sözleşme üzerinde mutabakata varan Trabzonspor yönetimi, devre arasında bir aksilik olmaması durumunda Belhanda'yı renklerine bağlayacak. Özellikle Abdullah Avcı'nın çok istediği oyuncuların başında gelen Faslı isim bordo-mavili taraftarları da heyecanlandırdı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osman Aşkın Bak'tan Alperen Şengün'e destekOsman Aşkın Bak'tan Alperen Şengün'e destek
İsrail'i eleştirildiği için kovuldu!İsrail'i eleştirildiği için kovuldu!
Galatasaray kariyeri fiilen bitti! Çılgına çevirdi...Galatasaray kariyeri fiilen bitti! Çılgına çevirdi...
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor belhanda Süper Lig kata de trabzonspor, younes süper li hedefi
En Çok Okunan Haberler
Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Aracına savaş uçağı tankeri düştü: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Aracına savaş uçağı tankeri düştü: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak gözaltına alındı! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak gözaltına alındı! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık

Süper Kupa için ilk kez tarih verildi!

Süper Kupa için ilk kez tarih verildi!

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Ahmet Çakar savcılıkta ifade verdi

Ahmet Çakar savcılıkta ifade verdi

F.Bahçe'den ardı ardına açıklamalar: Kul hakkı yiyen iftiracı, günahkar!

F.Bahçe'den ardı ardına açıklamalar: Kul hakkı yiyen iftiracı, günahkar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.