Süper Lig devinden Belhanda bombası! Devre arasında renklerine bağlamak üzereler...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın hedefinde Adana Demirspor ile yollarını ayıran Belhanda var. Bonservisi elinde bulunan Faslı oyuncuyu kadrosuna katabilmek için çalışmalara başlayan Trabzonspor yetkililer büyük aşama kaydetti.

2.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Belhanda'nın menajeriyle görüşen Trabzonspor, yıldız oyuncunun istediği maaşı karşılamaya hazır. Bordo-mavililerden 2.5 milyon euro isteyen Belhanda'nın şartları, Trabzonspor yönetimi tarafından olumlu karşılandı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

1.5 yıllık sözleşme üzerinde mutabakata varan Trabzonspor yönetimi, devre arasında bir aksilik olmaması durumunda Belhanda'yı renklerine bağlayacak. Özellikle Abdullah Avcı'nın çok istediği oyuncuların başında gelen Faslı isim bordo-mavili taraftarları da heyecanlandırdı.





