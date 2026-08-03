Süper Lig devinden Darwin Nunez bombası! Anlaşmaya varıldı bile

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Darwin Nunez transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Uruguaylı golcünün sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Al Hilal ile anlaşmaya vardı. Transferin resmiyete kavuşması için son detayların görüşülmesi bekleniyor.

AL HİLAL BEKLEDİĞİ TEKLİFİ ALAMADI

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in, Darwin Nunez için beklediği bonservis teklifini alamadığı ve oyuncuyu Süper Lig'in dört büyük kulübüne kiralık olarak önerdiği aktarıldı. Núñez'in yüksek maliyeti nedeniyle kiralama formülünün ön plana çıktığı belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Darwin Nunez transferi için Al Hilal'den yetki alan temsilcinin, görüşmeler gerçekleştirmek üzere bu hafta İstanbul'a geleceği ifade edildi. Beşiktaş'ın yanı sıra Süper Lig'deki diğer büyük kulüplerin de oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken, siyah-beyazlıların anlaşmayı bir adım ileri taşıdığı kaydedildi.

22 MİLYON EURO NET MAAŞ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Darwin Nunez'in mevcut maliyetine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Uruguaylı yıldızın Al Hilal'de yıllık 22 milyon euro net maaş aldığı ve bonservis beklentisinin yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.

Liverpool'un da yaklaşık bir ay önce Nunez için girişimde bulunduğu ancak daha sonra beklemeye geçtiği aktarıldı.

"BEŞİKTAŞ İÇİN MÜTHİŞ EKLEME"

Nunez'in oyun tarzına da dikkat çeken Sabuncuoğlu, Uruguaylı golcünün Beşiktaş'a transfer olması halinde önemli bir katkı sağlayabileceğini ifade etti. Özellikle kanatlarda Mohamed Salah ve Leandro Trossard gibi yaratıcı oyuncuların bulunduğu bir hücum hattında, güçlü ve fiziksel özellikleriyle öne çıkan Nunez'in rakip savunmalara ciddi sorun çıkarabileceği değerlendirildi.

TRANSFERDE SONA DOĞRU

Beşiktaş ile Al Hilal arasında kiralık transfer konusunda anlaşma sağlandığı iddiası, siyah-beyazlı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Gözler, Nunez'in İstanbul'a gelmesi ve transferin resmi olarak açıklanması için yapılacak son görüşmelere çevrildi.