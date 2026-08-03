Galatasaray'da Abdullah Kavukcu'dan Barış Alper Yılmaz ve Singo için transfer mesajı!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rennes ile oynadığı mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılırken, karşılaşmanın ardından transfer gündemine ilişkin önemli mesajlar geldi. Sarı-kırmızılıların Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, taraftarların transfer beklentisine yönelik açıklamalarda bulunarak “Galatasaray'a yakışır transferleri yapacağız. Bize inanın ve güvenin” ifadelerini kullandı.

“TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDEN HEYECANLANIYORUM”

Abdullah Kavukcu, devam eden transfer görüşmelerine ilişkin heyecan verici ifadeler kullandı. Kavukcu, “Transfer görüşmelerimizden heyecanlanıyorum. Hocamız da Başkanımız da heyecanlanıyor. Başkanım henüz son sözünü söylemedi” dedi.

"SINGO İÇİN İKİ TEKLİF VAR"

Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden Singo hakkında da konuşan Kavukcu, oyuncunun kulübe bağlılığını vurguladı. Sarı-kırmızılı yönetici, “Singo, ‘Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim. Ödemeden gitmeyeceğim’ diyor. Kendisine iki teklif var” açıklamasını yaptı.

“GALATASARAY'IN HERKESTEN DAHA FAZLA PARASI VAR”

Transfer bütçesiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Kavukcu, Galatasaray'ın ekonomik gücüne vurgu yaptı. “Bizim paramız var. Galatasaray'ın herkesten daha fazla parası var. Galatasaray, Türk sporunda en güçlü kulüptür” diyen Kavukcu, buna rağmen transferlerde plansız hareket etmeyeceklerini belirtti.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Abdullah Kavukcu, "Bize Barış Alper Yılmaz ile ilgili henüz resmi bir teklif yok. Resmi teklif olmadan benim Barış'la ilgili bir şey söylemem anlamsız olur. Geçen sene Barış'a teklif geldi, satmadık. Bu sene de 10+4 kuralından dolayı Barış'ı bu rakamlara satmayız zaten. Siz Barış'ı 35'e verdiniz, biz satmayız." dedi.

“GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Yabancı oyuncu kuralına da tepki gösteren Kavukcu, transfer piyasasındaki yüksek bonservis bedellerine dikkat çekti. Arsenal örneğini veren Galatasaraylı yönetici, UEFA kriterlerine uygun hareket ettiklerini belirterek, “Başka kulüpler gibi ‘Biz transferi yapalım, yarın ne olursa olsun’ diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

TARAFTARA “İNANIN VE GÜVENİN” ÇAĞRISI

Rennes karşılaşması sonrasında taraftarların transfer beklentisinin arttığı dönemde konuşan Kavukcu, camiaya net bir mesaj verdi. Galatasaray'ın bugüne kadar Icardi, Mertens, Sane ve Osimhen gibi önemli yıldızları transfer ettiğini hatırlatan Kavukcu, yönetimin planlı şekilde ilerlediğini söyledi ve “Galatasaray'a yakışır transferleri yapacağız. Bize inanın ve güvenin” diyerek taraftardan destek istedi.