Süper Lig devinden dengeleri değiştirecek transfer!

Beşiktaş yönetimi devre arasında yapacağı transferlerin çalışmasına şimdiden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda yıldız isimlere yönelen siyah-beyazlılar, Real Madrid'in 33 yaşındaki oyuncusu David Alaba'yı transfer listesine ekledi. | Beşiktaş haberleri ...

Emre Şen

Transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Beşiktaş, önümüzdeki yılın kadrosunu yapabilmek için çalışmalara başladı. Başkan Serdal Adalı ile dirsek temasında olan Sergen Yalçın, devre arasında en az 4 transfer istedi.

BEŞİKTAŞ'TAN DAVID ALABA HAMLESİ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda David Alaba ismi üstünde çalışmalar başladı. Real Madrid'de kadroya giremeyen yıldız oyuncu için devre arasında girişimlerin yapılacağı öğrenildi. Kulübü ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Alaba'ya Beşiktaş ile birlikte Fiorentina, New York City ve Charlotte FC'nin de ilgi gösterdiği vurgulandı.

YALNIZCA 4 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Avusturyalı savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 4 maçta 145 dakika süre alabildi.

